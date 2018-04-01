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الزنيتي فرحان بالفوز على زاناكو ومتحمس جدا للديربي البيضاوي

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 08:05 الزنيتي فرحان بالفوز على زاناكو ومتحمس جدا للديربي البيضاوي | سبور
الزنيتي فرحان بالفوز على زاناكو ومتحمس جدا للديربي البيضاوي
قال أنس الزنيتي حارس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إن الفوز في مباراة ذهاب سدس عشر نهائي كأس الإتحاد الإفريقي أمام فريق زاناكو الزامبي بهدفين دون رد سيحمس اللاعبين على تحقيق نتائج جيدة في

شوف سبور : رشيد محمودي

قال أنس الزنيتي حارس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إن الفوز في مباراة ذهاب سدس عشر نهائي كأس الإتحاد الإفريقي أمام فريق زاناكو الزامبي بهدفين دون رد سيحمس اللاعبين على تحقيق نتائج جيدة في البطولة الإحترافية والعودة للمنافسة على لقب الدوري.

وأفاد الزنيتي في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة بعد نهاية المباراة القوية أمام مضيفه الزامبي أن الفوز بهدفين على أرضية ملعب غير صالحة بتاتا لخلق الفرجة ، يعتبر إنجازا مهما نظرا إلى أن المجموعة تعتمد على التمريرات القصيرة وتتوفر على تقنيات فنية جيدة كان من الصعب إبرزها خلال أطوار اللقاء.

وتابع قائلا :'' كنشكر اللعابة على القتالية ديالهم كانوا رجال وحققوا الفوز في ملعب عيان''.

وأكد حارس مرمى النسور لنفس المصدر إن هذا الفوز سيساعد اللاعبين على بلوغ دور المجموعات مع التركيز على المباراة المهم أمام نادي الوداد الرياضي بمركب محمد الخامس.

 

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شوف سبور المغرب أناس الزنيتي الوداد الدار البيضاء زاناكو

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