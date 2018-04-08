بالصورة...هجوم إعلامي قاسي على اللاعب بنشرقي بالسعودية وجماهير فريق الهلال تصفه بالفاشل ﻿

أطلقت جماهير الهلال السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نهاية الأسبوع الجاري، حملة شرسة على اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وذلك مباشرة بعد إقصاء الفريق من دور المجموعات بكأس عصبة الأبطال

''شوف تيفي''

أطلقت جماهير الهلال السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نهاية الأسبوع الجاري، حملة شرسة على اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وذلك مباشرة بعد إقصاء الفريق من دور المجموعات بكأس عصبة الأبطال الأسيوية.

ووصفت جماهير هلالية في تغريداتها اللاعب أشرف بنشرقي باللاعب الفاشل، محملين إدارة النادي مسؤولية التعاقد مع لاعب الوداد السابق لأنه لم يقدم الكثير بالرغم من قيمة صفقة انتقاله إلى الزعيم.

من جهة أخرى، طالبت بعض الجماهير منح مزيدا من الوقت للاعب الشاب نظرا لتوفره على إمكانيات تقنية وبدنية كبيرة ستقود الفريق مستقبلا لتحقيق نتائج إيجابية محليا وقاريا.