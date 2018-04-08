مناسبة عزيزة يحتفل بها لمجرد في الغربة ثاني مرة منذ اعتقاله وتصريح غير متوقع من أحد أصدقائه بهذه المناسبة ﻿

يحتفل السوبر ستار سعد لمجرد بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم 7 أبريل، مرة أخرى في قلب عاصمة الأنوار باريس، وذلك منذ اعتقاله في أكتوبر 2016 بفرنسا بالتهمة المشهورة.

شوف تيفي

يحتفل السوبر ستار سعد لمجرد بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم 7 أبريل، مرة أخرى في قلب عاصمة الأنوار باريس، وذلك منذ اعتقاله في أكتوبر 2016 بفرنسا بالتهمة المشهورة.

لكن هذه السنة يحتفل لمجرد بعيد ميلاده مع أسرته الصغيرة والده البشير عبدو و والدته نزهة الركراكي، في ظروف مازال يخيم عليها انتظار النطق بالحكم في قضيته.

في هذا الإطار قال محمد نوبال الفنان المغربي وصديق سعد منذ مدة طويلة في تدوينة فيسبوكية : ''عيد ميلاد هاد الإنسان الرائع والخلوق، مابغيتش نهدر بزاف ونتفلسف لأنني مزال مافاطرش هههه، ولأنني مهما هدرت فيه لن أوفيه حقه، لكن غادي نعطيكم أسرار عليه ربما تجهلونها''.

وأضاف في ذات التدوينة ''سعد إنسان متسامح لدرجة كبيرة، بمعنى تقدر تغلط فيه ويسمح ليك ومايعاملكش بالمثل..سعد فنان حقيقي حيث كايدير الفن من أجل الفن ومن أجل إرضاء نفسه وجمهوره وماشي باش يتعاند مع فلان وفلان ويجي هو اللول، داكشي علاش كايجي اللول ...سعد إنسان ماكايحقدش على اللي كايحقدو عليه بل ممكن إدخلهم لدارو واتشارك معهم الملحة...سعد ملي كاتبدا تهدر ليه على شي حد كايقوليك عافاك بلا ماتكمل كل واحد الله اعاونو وراني مسامح أي واحد...سعد واحد الشخص اللي كايعطي وعمرو ماتسنا ياخد..سعد مرضي الواليدين لواحد الدرجة ماكاتصورش

عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت صديقي..أحبك فالله''.