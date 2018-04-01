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صــادم.. العثــور على جثـة رجل أربعيني مقتول بطعنات قاتلة

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 23:50 صــادم.. العثــور على جثـة رجل أربعيني مقتول بطعنات قاتلة | مجتمع
صــادم.. العثــور على جثـة رجل أربعيني مقتول بطعنات قاتلة
تم العثور يوم أمس الجمعة، على جثة رجل أربعیني مقتول بإحدى جنبات الطریق الرابطة بین جماعة أولاد رحمون ومدینة أزمور، بحیث أكدت بعض المصادر أن الضحیة الأربعیني رب أسرة یقطن بإحدى المجمعات السكنیة

''شـوف تيفي''

تم العثور يوم أمس الجمعة، على جثة رجل أربعیني مقتول بإحدى جنبات الطریق الرابطة بین جماعة أولاد رحمون ومدینة أزمور، بحیث أكدت بعض المصادر أن الضحیة الأربعیني رب أسرة یقطن بإحدى المجمعات السكنیة بأولاد رحمون.

وأوضحت مصادر محلیة أن الضحیة لقي مصرعه، بعد أن تلقى طعنة قاتلة بواسطة سكین على مستوى البطن ومناطق أخرى من طرف الجاني الذي لاذ بالفرار من مكان الحادث فور ارتكابه الجریمة.

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الدرك الملكي بعد نقل جثة الضحیة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقلیمي محمد الخامس بالجدیدة، قصد إخضاعه للتشریح الطبي، أصدرت مذكرة بحث على المشتبه به من أجل إلقاء القبض علیه والتحقیق معه لمعرفة تفاصیل وملابسات ھذه الجریمة.

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