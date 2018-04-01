محمد أوجار: بلادنا محسودة بسبب نعمتي الأمن والاستقراروالملك هوالضامن الأساسي للوحدة الترابية للمملكة ﻿

دعا محمد أوجار وزير العدل والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في لقاء تواصلي عقده الحزب بمكناس إلى ترقب الحدث التاريخي الذي ستشهده مدينة العيون يوم الاثنين المقبل في أقوى رد على خصوم الوحدة

شـــوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

دعا محمد أوجار وزير العدل والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في لقاء تواصلي عقده الحزب بمكناس إلى ترقب الحدث التاريخي الذي ستشهده مدينة العيون يوم الاثنين المقبل في أقوى رد على خصوم الوحدة الترابية وحلفائهم المناوئين، مضيفا على أن بلادنا محسودة بسبب نعمتي الأمن والاستقرار بفضل السياسة الرشيدة للملك الضامن الأساسي للوحدة الترابية، والمجهودات المحمودة لكافة الفعاليات السياسية والنقابية التي هبت كرجل واحد لحظة استفزاز مشاعر المغاربة بمحاولة تغيير الوضع في المنطقة العازلة.

وأضاف محمد أوجار وهو يتحدث عن دينامية حزب الحمامة ومشروعه المجتمعي، على أن التجمعيين واعون تماما كون التنمية لم تصل لبعض المناطق في البلاد، الأمر الذي دفع بفريقي التجمع الوطني للأحرار في الغرفتين إلى زيارة هاته المناطق خصوصا النائية منها والفقيرة، للاستماع للساكنة ومطالبها الاجتماعية ومعالجتها قدر الإمكان.

وحول الهدف الأساسي من هاته الزيارات الميدانية، أكد محمد عبو على أنها تأتي في إطار التواصل مع فعاليات الحزب والمواطنين للاستماع لانتظاراتهم ومشاكلهم لأجل الترافع من أجلها، وضمان ديمومة التواصل بين كافة الفاعلين والمنتخبين ضمن مسار تنموي جديد.

هو مسار الثقة، يقول بدر الطاهري عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي للحزب بمكناس، البديل التنموي الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انطق منذ المؤتمر السادس للحزب، ليدخل مرحلته الثالثة والحاسمة بتفعيل سياسة القرب، والعمل مع كافة التنظيمات الحزبية والجمعيات المدنية، للتقرب من المواطنين ومعرفة مشاكلهم وانتظاراتهم، وتنفيذ كل التوصيات والتوجيهات الملكية السامية الصادرة بخصوص أدوار السياسيين والمنتخبين.

هذا، وتجدر الإشارة على أن اللقاء، حضره إلى جانب قيدوم التجمعيين الحاج عبو، كل من عبد القادر سلامة نائب رئيس مجلس المستشارين، توفيق كميل رئيس فريق مجلس النواب، محمد البكوري رئيس مجلس المستشارين، والعديد من النواب والمستشارين البرلمانيين ''محمد عبو، وفاء البقالي، بدر الطاهري، كمال العمري، مولاي المصطفى العمري، رشيد الفايق، حسن الفيلالي، محمد القندوسي، والعربي العرايشي''.