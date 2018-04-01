 محمد أوجار: بلادنا محسودة بسبب نعمتي الأمن والاستقراروالملك هوالضامن الأساسي للوحدة الترابية للمملكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الدعوة إلى تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية من أجل تحقيق العدالة المائية | مجتمع

الدعوة إلى تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية من أجل تحقيق العدالة المائية

مناسبة عزيزة يحتفل بها لمجرد في الغربة ثاني مرة منذ اعتقاله وتصريح غير متوقع من أحد أصدقائه بهذه المناسبة | ثقافة و فنون

مناسبة عزيزة يحتفل بها لمجرد في الغربة ثاني مرة منذ اعتقاله وتصريح غير متوقع من أحد أصدقائه بهذه

صــادم.. العثــور على جثـة رجل أربعيني مقتول بطعنات قاتلة | مجتمع

صــادم.. العثــور على جثـة رجل أربعيني مقتول بطعنات قاتلة

المغاربة يحنون إلى التجنيد الإجباري لحماية أراضيهم المقدسة | مجتمع

المغاربة يحنون إلى التجنيد الإجباري لحماية أراضيهم المقدسة

محمد أوجار: بلادنا محسودة بسبب نعمتي الأمن والاستقراروالملك هوالضامن الأساسي للوحدة الترابية للمملكة | بوليتيك

محمد أوجار: بلادنا محسودة بسبب نعمتي الأمن والاستقراروالملك هوالضامن الأساسي للوحدة الترابية

الجمارك المغربية تضع حدا للتهريب والغش | مجتمع

الجمارك المغربية تضع حدا للتهريب والغش

مثير.. شهرة الحمار المغربي تجاوزت كل الأفاق وتثير حزازات واتهامات دولية | اقتصاد

مثير.. شهرة الحمار المغربي تجاوزت كل الأفاق وتثير حزازات واتهامات دولية

بداية العمل بالجيل الجديد من المخططات العمرانية | بوليتيك

بداية العمل بالجيل الجديد من المخططات العمرانية

رجال أعمال يطالبون العثماني بالتعبير عن رؤية حقيقية وواضحة نحو الاقتصاد الموازي..وهذه التفاصيل | بوليتيك

رجال أعمال يطالبون ''العثماني'' بالتعبير عن رؤية حقيقية وواضحة نحو ''الاقتصاد الموازي''..وهذه

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

محمد أوجار: بلادنا محسودة بسبب نعمتي الأمن والاستقراروالملك هوالضامن الأساسي للوحدة الترابية للمملكة

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 23:16 محمد أوجار: بلادنا محسودة بسبب نعمتي الأمن والاستقراروالملك هوالضامن الأساسي للوحدة الترابية للمملكة | بوليتيك
محمد أوجار: بلادنا محسودة بسبب نعمتي الأمن والاستقراروالملك هوالضامن الأساسي للوحدة الترابية للمملكة
دعا محمد أوجار وزير العدل والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في لقاء تواصلي عقده الحزب بمكناس إلى ترقب الحدث التاريخي الذي ستشهده مدينة العيون يوم الاثنين المقبل في أقوى رد على خصوم الوحدة

شـــوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

دعا محمد أوجار وزير العدل والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في لقاء تواصلي عقده الحزب بمكناس إلى ترقب الحدث التاريخي الذي ستشهده مدينة العيون يوم الاثنين المقبل في أقوى رد على خصوم الوحدة الترابية وحلفائهم المناوئين، مضيفا على أن بلادنا محسودة بسبب نعمتي الأمن والاستقرار بفضل السياسة الرشيدة للملك الضامن الأساسي للوحدة الترابية، والمجهودات المحمودة لكافة الفعاليات السياسية والنقابية التي هبت كرجل واحد لحظة استفزاز مشاعر المغاربة بمحاولة تغيير الوضع في المنطقة العازلة.

وأضاف محمد أوجار وهو يتحدث عن دينامية حزب الحمامة ومشروعه المجتمعي، على أن التجمعيين واعون تماما كون التنمية لم تصل لبعض المناطق في البلاد، الأمر الذي دفع بفريقي التجمع الوطني للأحرار في الغرفتين إلى زيارة هاته المناطق خصوصا النائية منها والفقيرة، للاستماع للساكنة ومطالبها الاجتماعية ومعالجتها قدر الإمكان.

وحول الهدف الأساسي من هاته الزيارات الميدانية، أكد محمد عبو على أنها تأتي في إطار التواصل مع فعاليات الحزب والمواطنين للاستماع لانتظاراتهم ومشاكلهم لأجل الترافع من أجلها، وضمان ديمومة التواصل بين كافة الفاعلين والمنتخبين ضمن مسار تنموي جديد.

هو مسار الثقة، يقول بدر الطاهري عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي للحزب بمكناس، البديل التنموي الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انطق منذ المؤتمر السادس للحزب، ليدخل مرحلته الثالثة والحاسمة بتفعيل سياسة القرب، والعمل مع كافة التنظيمات الحزبية والجمعيات المدنية، للتقرب من المواطنين ومعرفة مشاكلهم وانتظاراتهم، وتنفيذ كل التوصيات والتوجيهات الملكية السامية الصادرة بخصوص أدوار السياسيين والمنتخبين.

هذا، وتجدر الإشارة على أن اللقاء، حضره إلى جانب قيدوم التجمعيين الحاج عبو، كل من عبد القادر سلامة نائب رئيس مجلس المستشارين، توفيق كميل رئيس فريق مجلس النواب، محمد البكوري رئيس مجلس المستشارين، والعديد من النواب والمستشارين البرلمانيين ''محمد عبو، وفاء البقالي، بدر الطاهري، كمال العمري، مولاي المصطفى العمري، رشيد الفايق، حسن الفيلالي، محمد القندوسي، والعربي العرايشي''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب الباكوري أوجار التجمع الوطني للأحرار لقاء التجمعيين الصحراء المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بداية العمل بالجيل الجديد من المخططات العمرانية | بوليتيك

بداية العمل بالجيل الجديد من المخططات العمرانية

رجال أعمال يطالبون العثماني بالتعبير عن رؤية حقيقية وواضحة نحو الاقتصاد الموازي..وهذه التفاصيل | بوليتيك

رجال أعمال يطالبون ''العثماني'' بالتعبير عن رؤية حقيقية وواضحة نحو ''الاقتصاد الموازي''..وهذه التفاصيل

عاجل..فضيحة ببرنامج ذو فويس: قناة إم بي سي السعودية تضع خريطة المغرب مبثورة من الصحراء المغربية | بوليتيك

عاجل..فضيحة ببرنامج ''ذو فويس'': قناة ''إم بي سي'' السعودية تضع خريطة المغرب مبثورة من الصحراء المغربية

استنفار عسكري وتحضيرات في هذه المدن بالصحراء المغربية | بوليتيك

استنفار عسكري وتحضيرات في هذه المدن بالصحراء المغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كواليس تظاهرة مغرب ويب أواردس/فائزين/أوراش/مشاركين | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

كواليس تظاهرة مغرب ويب أواردس/فائزين/أوراش/مشاركين

فضيحة من قلب جماعة العامرية..رضيعة كتموت و السبيطار مسدود‎ | قنوات أخرى

فضيحة من قلب جماعة العامرية..رضيعة كتموت و السبيطار مسدود‎

فيديو جديد لمولات البندر..كتغني وسط الغابة‎ | قنوات أخرى

فيديو جديد لمولات البندر..كتغني وسط الغابة‎

الفيديو الذي ينتظره الجميع..لحظة عقد قران الفنانة شيرين و حسام حبيب‎ | قنوات أخرى

الفيديو الذي ينتظره الجميع..لحظة عقد قران الفنانة شيرين و حسام حبيب‎

﻿

آخر المستجدات

الدعوة إلى تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية من أجل تحقيق العدالة المائية | مجتمع
منذ 20 دقيقة

الدعوة إلى تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية من أجل تحقيق العدالة المائية

مناسبة عزيزة يحتفل بها لمجرد في الغربة ثاني مرة منذ اعتقاله وتصريح غير متوقع من أحد أصدقائه بهذه المناسبة | ثقافة و فنون

مناسبة عزيزة يحتفل بها لمجرد في الغربة ثاني مرة منذ اعتقاله وتصريح غير متوقع من أحد أصدقائه بهذه

صــادم.. العثــور على جثـة رجل أربعيني مقتول بطعنات قاتلة | مجتمع

صــادم.. العثــور على جثـة رجل أربعيني مقتول بطعنات قاتلة

المغاربة يحنون إلى التجنيد الإجباري لحماية أراضيهم المقدسة | مجتمع

المغاربة يحنون إلى التجنيد الإجباري لحماية أراضيهم المقدسة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.