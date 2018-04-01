أندية بلجيكية و فرنسية تخطب ود أيوب الكعبي ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن أيوب الكعبي، لاعب نهضة بركان لكرة القدم، بات هدفا لعدد من الأندية الفرنسية والبلجيكية، للانضمام إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

''شوف سبور ''

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن أيوب الكعبي، لاعب نهضة بركان لكرة القدم، بات هدفا لعدد من الأندية الفرنسية والبلجيكية، للانضمام إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت نفس المصادر ، أن إدارة الفريق البركاني، رفضت منافسة العروض التي توصل بها الكعبي حاليا ، و تأجيلها حتى نهاية الموسم الجاري.

ويذكر أن الهداف التاريخي لكأس إفريقيا للاعبين المحليين، أيوب الكعبي ، كان قد خاض مؤخرا مباراته الأولى رفقة المنتخب المغربي الأول أمام أوزبكستان، وسجل هدفا، ومن المرتقب أن يكون حاضراً ضمن اللائحة النهائية، التي سيعلن عنها الناخب الوطني هيرفي رونار.