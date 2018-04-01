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الجمارك المغربية تضع حدا للتهريب والغش

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 23:06 الجمارك المغربية تضع حدا للتهريب والغش | مجتمع
الجمارك المغربية تضع حدا للتهريب والغش
في سابقة من نوعها كشفت الجمارك المغربية، عن تدابير ترمي إلى محاصرة التهريب والغش، الذي يطاول تداول السلع وكذلك الفواتير غير الحقيقية، التي بات الفاعلون في القطاعات الاقتصادية الرسمية يشكون من

''شوف تيفي''

في سابقة من نوعها كشفت الجمارك المغربية، عن تدابير ترمي إلى محاصرة التهريب والغش، الذي يطاول تداول السلع وكذلك الفواتير غير الحقيقية، التي بات الفاعلون في القطاعات الاقتصادية الرسمية يشكون من انتشارها ما يضر بأعمالهم.

وفي هذا الصدد ذكرت المديرية العامة للجمارك في تقرير لها حول أداء العام الماضي 2017، حصلت ''العربي الجديد'' على نسخة منه، أنه جرى مصادرة 5.23 ملايين طن من السلع المغشوشة، مقابل 2.25 مليون في العام السابق عليه.

وفي ذات السياق أشارت المديرية إلى مصادرة 22.92 مليون وحدة من السجائر المهربة، مقابل 12.5 مليون وحدة في 2016، بزيادة بلغت نسبتها 83.5%، لافتة إلى تصحيح تصريحات بسلع بقيمة 1.1 مليار دولار في العام الماضي، ما أدى إلى تمكين خزانة الدولة من إيرادات إضافية بنحو 290 مليون دولار.

هذا وارتفعت إيرادات الجمارك إلى حوالي 10 مليارات دولار في العام الماضي، وهو مستوى وصفته بالقياسي، لدعم موازنة الدولة.

وأشارت المديرية العامة للجمارك إلى أنه من أجل ضمان منافسة شفافة وخلق فرص العمل وتوفير القيمة المضافة، يجب محاربة التهريب، مشددة على أنها أولوية بالنسبة للجمارك.

وتركز الجمارك كذلك على محاربة الغش في الفواتير، بما يساعد على الحصول على إيرادات إضافية، حيث تعزز التنسيق مع أجهزة أمنية ومؤسسات أخرى، ويسعى المغرب إلى تحسين ترتيبه في مؤشر مناخ الأعمال العالمي، حيث تراجعت البلاد من المركز 67 في 2002 إلى 137 في 2017.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 2.78 مليار درهم (303 ملايين دولار)، مقارنة مع 3.12 مليارات درهم (340 مليون دولار) خلال أول شهرين من العام الماضي.

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