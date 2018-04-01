أندري لونين ينتقل إلى فريق أنتير ميلان ﻿

كشفت الصحافة الأوكرانية، اليوم السبت، أن الحارس الدولي الأوكراني أندري لونين انتقل إلى صفوف نادي أنتير ميلان الإيطالي.

'' شوف سبور''



كشفت الصحافة الأوكرانية، اليوم السبت، أن الحارس الدولي الأوكراني أندري لونين انتقل إلى صفوف نادي أنتير ميلان الإيطالي.

وأفادت ذات المصادر، أن حارس مرمى فريق زاريا الأوكراني ومنتخب أوكرانيا، أندري لونين، انتقل إلى صفوف عملاق الدوري الإيطالي نادي أنتر ميلان بعقد احترافي يمتد الى خمس سنوات، مشيرا الى أن قيمة العقد تقارب 6 ملايين أورو.

وحسب الصحافة الأوكرانية، فإنه سيتم إعارة أندري لونين، البالغ من العمر 19 سنة فقط، إلى أحد الفرق الإيطالية لموسمين كرويين على أعلى تقدير، قصد إتاحة الفرصة أمام الحارس الأوكراني للتأقلم مع أجواء البطولة الإيطالية قبل العودة إلى صفوف فريق أنتير ميلان .