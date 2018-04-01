وزارة الشباب والرياضة تنصف جامعة الشطرنج حول قضية الاختلاسات المالية ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، اليوم السبت، أن الافتحاص المالي الذي قامت به شركة الحسابات التابعة لوزارة الشباب والرياضة لأزيد من 14 جامعة رياضية، أكد أن التسيير المالي والإداري والتقني

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، اليوم السبت، أن الافتحاص المالي الذي قامت به شركة الحسابات التابعة لوزارة الشباب والرياضة لأزيد من 14 جامعة رياضية، أكد أن التسيير المالي والإداري والتقني للجامعة الملكية المغربية للشطرنج سليم ولا تشوبه أية اختلاسات.

وأوضحت ذات المصادر، أن وزارة الشباب والرياضة، صنفت جامعة الشطرنج ضمن أحسن الجامعات بل أحسنها في التسيير المالي، مشيرة إلى أن كل الشكوك التي كانت تحوم حولها تبخرت بعد الإعلان عن النتائج الأخيرة للافتحاص المالي.

وحسب ذات المصادر، فإن مصطفى أمزال رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج قد رفع دعوى قضائية ضد افراد من المكتب المسير السابقين بعد اتهامه باختلاس والتلاعب في ميزانية الجامعة ومن المنظر أن يقول القضاء كلمته في القضية الأسبوع المقبل.