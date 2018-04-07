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ضربة قوية للمنتخب التونسي قبل المونديال بغياب نجمه الأول

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 22:02 ضربة قوية للمنتخب التونسي قبل المونديال بغياب نجمه الأول | سبور
ضربة قوية للمنتخب التونسي قبل المونديال بغياب نجمه الأول
أكدت تقارير إخبارية تونسية ، أن الدولي التونسي يوسف المساكني صانع ألعاب الدحيل القطري سيغيب عن منتخب بلاده في كأس العالم المقبل في روسيا بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة فريقه، في الرباط الصليبي

''شوف سبور ''

أكدت تقارير إخبارية تونسية ، أن الدولي التونسي يوسف المساكني صانع ألعاب الدحيل القطري سيغيب عن منتخب بلاده في كأس العالم المقبل في روسيا بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة فريقه، في الرباط الصليبي للركبة.

ونشر اللاعب التونسي تدوينة في حسابه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام كتب فيها : ''الحمد لله.. قدَّر الله وما شاء فعل، إنني سأغيب عن المونديال''.

وسيشكل غياب المساكني ضربة قوية لمدرب المنتخب التونسي نبيل معلول، حيث يعتبر المساكني من الركائز الأساسية التي يعول عليها في المونديال لتحقيق نتائج إيجابية.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب تونس المنتخب التونسي يوسف المساكني المونديال روسيا

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