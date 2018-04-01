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رجال أعمال يطالبون ''العثماني'' بالتعبير عن رؤية حقيقية وواضحة نحو ''الاقتصاد الموازي''..وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 21:49 رجال أعمال يطالبون العثماني بالتعبير عن رؤية حقيقية وواضحة نحو الاقتصاد الموازي..وهذه التفاصيل | بوليتيك
رجال أعمال يطالبون ''العثماني'' بالتعبير عن رؤية حقيقية وواضحة نحو ''الاقتصاد الموازي''..وهذه التفاصيل
تعالت هذا الأسبوع في المغرب أصوات رجال الأعمال المطالبين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتعبير عن إرادة سياسية حقيقية في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي، وبلورة خارطة طريق تقود إلى استدراج

''شوف تيفي''

تعالت هذا الأسبوع في المغرب أصوات رجال الأعمال المطالبين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتعبير عن إرادة سياسية حقيقية في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي، وبلورة خارطة طريق تقود إلى استدراج الفاعلين فيه، كي يعملوا في إطار شفاف.

وكشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، نتائج دراسة حول الاقتصاد غير الرسمي (الاقتصاد الموازي)، خلصت إلى أنه يمثل حوالي 20% من الناتج الإجمالي المحلي في القطاعات غير الزراعية، حسب ما أورده موقع صحيفة ''العربي الجديد''.

وتوصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشغل 2.6 مليون شخص، أي حوالي 41% من العمال النشيطين في المغرب، مشيرة إلى أن 90% يعملون في وحدات غير مهيكلة، ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المغربي،

وحسب الدراسة التي أنجزها لفائدة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مكتب رولان بيرجي، بـ17 مليار دولار، من بينها 3 مليارات دولار ضرائب لا تحصلها الدولة.

ولاحظت الدراسة أن التجارة تمثل 31.76% ضمن الاقتصاد غير الرسمي، متبوعة بقطاعات المطعمة والفندقة والخدمات الشخصية بنسبة 16.47%، ثم أنشطة الصناعة والصناعة التقليدية، تمثل 14%، فالبناء والأشغال العمومية بنسبة 12.94%.

وأوضحت أنه من أجل مواجهة ذلك الاقتصاد الذي يشكل منافسة غير مشروعة للاقتصاد الرسمي، يتوجب استهداف الموزعين الذين يزودون السوق بالسلع، كما يفترض التصدي للمهربين الذين يجلبون السلع إلى السوق المحلية.

 

‫شوف تيفي

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