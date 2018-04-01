 بالفيديو..جريمــة قتل بشعة تهز مارتيل والضحية خياط شاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ملخص مباراة برشلونة و ليغانيس 3-1 -ميسي يسجل هاتريك و نبيل زهل يسجل هدف رائع في مرمى برشلونة | الدوري الاسباني | بووز

ملخص مباراة برشلونة و ليغانيس 3-1 -ميسي يسجل هاتريك و نبيل زهل يسجل هدف رائع في مرمى برشلونة | الدوري

شاهد بالفيديو .. ميسي يسجل الهدف الثالث له أمام ليغانيس الهاتريك بطريقة رائعة | بووز

شاهد بالفيديو .. ميسي يسجل الهدف الثالث له أمام ليغانيس '' الهاتريك'' بطريقة رائعة

فيديو : المغربي نبيل الزهر يسجل هدف رائع في مرمى برشلونة و يقلص النتيجة | بووز

فيديو : المغربي نبيل الزهر يسجل هدف رائع في مرمى برشلونة و يقلص النتيجة

بالفيديو..جريمــة قتل بشعة تهز مارتيل والضحية خياط شاب | حوادث و حقوق

بالفيديو..جريمــة قتل بشعة تهز مارتيل والضحية خياط شاب

عاجل..فضيحة ببرنامج ذو فويس: قناة إم بي سي السعودية تضع خريطة المغرب مبثورة من الصحراء المغربية | بوليتيك

عاجل..فضيحة ببرنامج ''ذو فويس'': قناة ''إم بي سي'' السعودية تضع خريطة المغرب مبثورة من الصحراء

فيديو : ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة أمام ليجانيس | بووز

فيديو : ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة أمام ليجانيس

فيديو ميسي يسجل هدف عالمي عن طريق ضربة خطأ في مرمى أصدقاء نور دين أمرابط و نبيل زهر ليجانيس | بووز

فيديو ميسي يسجل هدف عالمي عن طريق ضربة خطأ في مرمى أصدقاء نور دين أمرابط و نبيل زهر ''ليجانيس''

خطيروبالفـديــو.. انفجار هاتف آيفون في وجه شابة بطريقة غريبة | دولي

خطيروبالفـديــو.. انفجار هاتف ''آيفون'' في وجه شابة بطريقة غريبة

فيديو : إتحاد طنجة يخطو بثبات نحو التتويج بلقب البطولة بعد فوزه شباب أطلس خنيفرة | بووز

فيديو : إتحاد طنجة يخطو بثبات نحو التتويج بلقب البطولة بعد فوزه شباب أطلس خنيفرة

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بالفيديو..جريمــة قتل بشعة تهز مارتيل والضحية خياط شاب

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 19:47 بالفيديو..جريمــة قتل بشعة تهز مارتيل والضحية خياط شاب | حوادث و حقوق
بالفيديو..جريمــة قتل بشعة تهز مارتيل والضحية خياط شاب
اهتزت مدينة مارتيل يومه السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، يعمل كخياط وجه له شاب آخر العديد من الطعنات المميتة بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة مارتيل يومه السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، يعمل كخياط وجه له شاب آخر العديد من الطعنات المميتة بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن الضحية البالغ من العمر قيد حياته 30 سنة والمنحدر من مدينة تاونات، طالب المتورط في الجريمة بالابتعاد عن المحل الذي يعمل به، ليقوم هذا الأخير البالغ من العمر 18 سنة بتوجيه طعنات للضحية على مستوى البطن.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية فارق الحياة على الفور، بينما فر المتورط في الجريمة إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن الأبحاث من طرف المصالح الأمنية ما تزال جارية لإيقافه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجريمة مارتيل تاونات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير..إصابة طفل صغير بالرصاص بأكادير وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..إصابة طفل صغير بالرصاص بأكادير وهذه هي التفاصيل

خطيـــر هــاذشي : عمال النظافة يعثرون على أعضاء بشرية ضمن نفايات طبية بالجديدة | حوادث و حقوق

خطيـــر هــاذشي : عمال النظافة يعثرون على أعضاء بشرية ضمن نفايات طبية بالجديدة

عـــــــاجل: العثور على جثة متحللة بجنبات واد أمغاس بمريرت | حوادث و حقوق

عـــــــاجل: العثور على جثة متحللة بجنبات واد أمغاس بمريرت

تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية | حوادث و حقوق

تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مثير وبالفيديو .. افتتاح صالة ضخمة للعب الكارطا بالسعودية بعدما كانت محرمة | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

مثير وبالفيديو .. افتتاح صالة ضخمة للعب الكارطا بالسعودية بعدما كانت محرمة

بالفيديو..الملاكم المغربي بن يحيى يستعد لهذه المنافسة القوية من روسيا | بــووز

بالفيديو..الملاكم المغربي بن يحيى يستعد لهذه المنافسة القوية من روسيا

بالفيديو.. وزارة الشباب تبرئ جامعة كرة السلة والشطرنج من الاختلاسات المالية | بــووز

بالفيديو.. وزارة الشباب تبرئ جامعة كرة السلة والشطرنج من الاختلاسات المالية

المشارك المغربي عصام سرحان يبهر لجنة تحكيم ذو فويس بصوته القوي‎ | قنوات أخرى

المشارك المغربي عصام سرحان يبهر لجنة تحكيم ذو فويس بصوته القوي‎

﻿

آخر المستجدات

ملخص مباراة برشلونة و ليغانيس 3-1 -ميسي يسجل هاتريك و نبيل زهل يسجل هدف رائع في مرمى برشلونة | الدوري الاسباني | بووز
منذ 9 دقائق

ملخص مباراة برشلونة و ليغانيس 3-1 -ميسي يسجل هاتريك و نبيل زهل يسجل هدف رائع في مرمى برشلونة | الدوري

شاهد بالفيديو .. ميسي يسجل الهدف الثالث له أمام ليغانيس الهاتريك بطريقة رائعة | بووز

شاهد بالفيديو .. ميسي يسجل الهدف الثالث له أمام ليغانيس '' الهاتريك'' بطريقة رائعة

فيديو : المغربي نبيل الزهر يسجل هدف رائع في مرمى برشلونة و يقلص النتيجة | بووز

فيديو : المغربي نبيل الزهر يسجل هدف رائع في مرمى برشلونة و يقلص النتيجة

بالفيديو..جريمــة قتل بشعة تهز مارتيل والضحية خياط شاب | حوادث و حقوق

بالفيديو..جريمــة قتل بشعة تهز مارتيل والضحية خياط شاب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.