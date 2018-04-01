بالفيديو..جريمــة قتل بشعة تهز مارتيل والضحية خياط شاب ﻿

اهتزت مدينة مارتيل يومه السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، يعمل كخياط وجه له شاب آخر العديد من الطعنات المميتة بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة مارتيل يومه السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، يعمل كخياط وجه له شاب آخر العديد من الطعنات المميتة بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن الضحية البالغ من العمر قيد حياته 30 سنة والمنحدر من مدينة تاونات، طالب المتورط في الجريمة بالابتعاد عن المحل الذي يعمل به، ليقوم هذا الأخير البالغ من العمر 18 سنة بتوجيه طعنات للضحية على مستوى البطن.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية فارق الحياة على الفور، بينما فر المتورط في الجريمة إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن الأبحاث من طرف المصالح الأمنية ما تزال جارية لإيقافه.