 عاجل..فضيحة ببرنامج ''ذو فويس'': قناة ''إم بي سي'' السعودية تضع خريطة المغرب مبثورة من الصحراء المغربية ﻿
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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

عاجل..فضيحة ببرنامج ''ذو فويس'': قناة ''إم بي سي'' السعودية تضع خريطة المغرب مبثورة من الصحراء المغربية

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 19:33 عاجل..فضيحة ببرنامج ذو فويس: قناة إم بي سي السعودية تضع خريطة المغرب مبثورة من الصحراء المغربية | بوليتيك
عاجل..فضيحة ببرنامج ''ذو فويس'': قناة ''إم بي سي'' السعودية تضع خريطة المغرب مبثورة من الصحراء المغربية
تفاجأ المغاربة قبل قليل من يومه السبت، من إظهار برنامج المواهب الغنائية ''ذو فويس'' لخريطة المغرب مبثورة من صحرائها وهو ما أثار غضب واستياء الجميع.

''شوف تيفي''

تفاجأ المغاربة قبل قليل من يومه السبت، من إظهار برنامج المواهب الغنائية ''ذو فويس'' لخريطة المغرب مبثورة من صحرائها وهو ما أثار غضب واستياء الجميع.

وأظهرت خريطة الدول العربية الخاصة ببرنامح ذو فويس'' والذي يبث في هذه اللحظات على قناة ''إم بي سي'' السعودية، وضع خطوط متقطعة جعلت خارطة المغرب مبثورة من صحرائها.

جدير بالذكر أن المغاربة من أهم متتبعي البرنامج الفني المذكور، وبثر الصحراء المغربية من الخريطة سيثير غضب جميع المغاربة المستعدين للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب الذي تمتد حدوده من طنجة إلى الكويرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغاربة الوحدة الترابية الصحراء المغربية طنجة

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