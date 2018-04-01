بايرن ميونخ يتوج رسميا بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي ﻿

توج رسميا فريق بايرن ميونخ ، بلقب ''البوندسليغا'' للمرة السادسة على التوالي، والـ 28 في تاريخه، بعد فوزه اليوم السبت على فريق أوجسبورغ، بأربعة أهداف مقابل واحد، برسم الجولة 29 من الدوري الألماني.

''شوف سبور''

توج رسميا فريق بايرن ميونخ ، بلقب ''البوندسليغا'' للمرة السادسة على التوالي، والـ 28 في تاريخه، بعد فوزه اليوم السبت على فريق أوجسبورغ، بأربعة أهداف مقابل واحد، برسم الجولة 29 من الدوري الألماني.

سجل أهداف البايرن، كل من كورينتين توليسو (32)، وخاميس رودريغيز (38)، وآريين روبن (62)، وساندرو فاغنر (87)، فيما سجل نيكلاس سولي، هدف أوجسبورغ، بالخطأ في مرماه (18).

ورفع بايرن ميونخ، رصيده من النقاط إلى 72 نقطة في الصدارة، مبتعدا بفارق 20 نقطة عن شالكة صاحب المركز الثاني والذي سيخوض مباراة اليوم أمام هامبورغ، فيما تجمد رصيد أوجسبورغ عقب هذه الخسارة عند 36 نقطة في المركز العاشر.