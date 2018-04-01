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خطيروبالفـديــو.. انفجار هاتف ''آيفون'' في وجه شابة بطريقة غريبة

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 18:21 خطيروبالفـديــو.. انفجار هاتف آيفون في وجه شابة بطريقة غريبة | دولي
خطيروبالفـديــو.. انفجار هاتف ''آيفون'' في وجه شابة بطريقة غريبة
أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة ''الميرور'' البريطانية، لحظة انفجار هاتف من طراز ''آيفون'' بين يدي شابة، حين كانت في متجر لإصلاح الهواتف النقالة، وقالت ''الميرور'' إن كاميرات المراقبة داخل متجر لصيانة

'شوف تيفي''

أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة ''الميرور'' البريطانية، لحظة انفجار هاتف من طراز ''آيفون'' بين يدي شابة، حين كانت في متجر لإصلاح الهواتف النقالة، وقالت ''الميرور'' إن كاميرات المراقبة داخل متجر لصيانة وإصلاح الهواتف في شنغهاي بالصين، التقطت فيديو صادم يرصد انفجار آيفون في وجه صاحبته.

ويبين الفيديو عمال المتجر وهم يتحاورون مع العميلة، لكن حين حاول أحدهم تغيير بطارية الهاتف، انفجر الجهاز في وجه السيدة وأطلق شرارة نار، وجرى نقل المرأة التي تدعى ''رين'' إلى مستشفى هوانغبو، بعدما أصيبت بحروق خطيرة على مستوى ذراعيها، حسب ما أورده موقع ''سكاي نيوز عربي'' قبل قليل.

هــذا وقالت رين إنها توجهت لمتجر الصيانة بعدما لاحظت انتفاخا في بطارية هاتفها، بالرغم من أنها اشترتها قبل 4 أشهر فقط.

ولم يوضح المصدر نوعية هاتف ''الآيفون'' الذي انفجر، فيما ذكر متحدث باسم ''أبل'' أنه ''لا يمكننا التعليق على الحادث، حيث وقع في متجر غير مرخص من طرفنا''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيفون هاتف انفجار

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