أوراش لـ '' شوف سبور'' : ''الافتحاص المالي لوزارة الشباب أكد أن كرة السلة المغربية نظيفة ولا علاقة لها بالاختلاسات'' ﻿

كشف مصطفى أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، اليوم السبت، أن الافتحاص المالي الذي قامت به الشركة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أكد أن كرة السلة المغربية نظيفة ولا تشوبها أية

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصطفى أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، اليوم السبت، أن الافتحاص المالي الذي قامت به الشركة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أكد أن كرة السلة المغربية نظيفة ولا تشوبها أية أختلاسات مالية.

وقال أوراش في تصريح حصري لـ '' شوف سبور'': ''إن التقارير المالية والنتائج الأخيرة أوضحت أن هناك مجموعة من الملاحظات والأخطاء المتعلقة بالحسابات ولا علاقة لها بقضايا الاختلاس وما شابه ذلك عكس ما تم ترويجه من قبل''.

وتابع قائلا : ''رشيد الطالبي العلمي بنفسه أكد خلال الاجتماع أنه مباشرة بعد تصحيح الأخطاء المحاسباتية سيتم مباشرة تسليم المنحة السنوية والإفراج عن القيمة المالية لمباشرة الأنشطة الرياضية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة''.