خطير..إصابة طفل صغير بالرصاص بأكادير وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن طفلا أصيب برش ناري من بندقية صيد على مستوى رجله بجماعة الدراركة صباح اليوم السبت، حينما كانت السلطات المحلية تقوم بعملية إبادة الكلاب الضالة.

أكادير:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن طفلا أصيب برش ناري من بندقية صيد على مستوى رجله بجماعة الدراركة صباح اليوم السبت، حينما كانت السلطات المحلية تقوم بعملية إبادة الكلاب الضالة.

وأكد مصدر ''شوف تيفي''، أن الضحية يبلغ من العمر 8 سنوات، أصيب أمام منزله بالجماعة السالفة الذكر، بعدما تطايرت بقايا الرصاص عليه ما جعله يصاب بجروح متفاوتة الخطورة، عجلت بنقله صوب مستعجلات المستشفى الحسن الثاني بأكادير لإسعافه.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا الحادث يأتي إثر قيام السلطات المحلية بتنسيق مع عدد من المتداخلين بشن حملة واسعة على الكلاب الضالة، التي إستفحلت بجماعة الدراركة وظلت لمدة طويلة تقض مضجع الساكنة المحلية، وتهدد سلامة أبنائها.

وجندت السلطات المحلية لهذه العملية 4 أشخاص متخصصين في الرماية ببناديق الصيد، وهو ما خلف موجة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، الذين إستفاقوا على وقع طلقات نارية لم يعهدوها سابقا، قبل أن تسفر هذه العملية على إصابة الطفل الصغير.

وطرحت هذه العملية مجموعة من التساؤلات التي تقتضي إيجاد حلول بديلة لمحاربة الكلاب الضالة عوض بقتلها بهذه الطريقة المفتقرة لأبسط شروط الإنسانية على حد تعبير العديد من جمعيات الرفق بالحيوان، وكذا لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث والإصابات.