 العثور على جثة مسنة مغربية بإسبانيا بعد تعرضها لاعتداء جسدي عنيف من طرف مجهول ﻿
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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

العثور على جثة مسنة مغربية بإسبانيا بعد تعرضها لاعتداء جسدي عنيف من طرف مجهول

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 17:10 العثور على جثة مسنة مغربية بإسبانيا بعد تعرضها لاعتداء جسدي عنيف من طرف مجهول | دولي
العثور على جثة مسنة مغربية بإسبانيا بعد تعرضها لاعتداء جسدي عنيف من طرف مجهول
أوردت وسائل إعلامية إسبانية أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية عثرت أول أمس على جثة مسنة مغربية كانت تقيم ببلدية ''روكيتاس'' التابعة لمدينة ألميريا الجنوبية وعليها آثار اعتداء جسدي عنيف نفذه شخص لم

''شــوف تيفي''

أوردت وسائل إعلامية إسبانية أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية عثرت أول أمس على جثة مسنة مغربية كانت تقيم ببلدية ''روكيتاس'' التابعة لمدينة ألميريا الجنوبية وعليها آثار اعتداء جسدي عنيف نفذه شخص لم يتم تحديد هويته بعد.

وأمر قاضي المحكمة بالمدينة بفتح تحقيق قضائي معمق بغية التعرف على الجاني الذي وضع حدا لحياة المواطنة المغربية التي تبلغ من العمر 59 عاما مشيرا إلى أن النيابة العامة المختصة أصدرت مرسوما يقضي بسرية الأبحاث في انتظار التوصل بنتائج عملية التشريح الطبي.

ولفت القاضي إلى أنه لم يأذن في الوقت الحالي بنقل جثة الهالكة نحو المغرب فيما أوضحت صحيفة ''إل كورييو'' الإسبانية أن القنصلية المغربية بالمنقطة ذاتها شرعت في الإجراءات القانونية المصاحبة لعملية نقل جثة الضحية نحو بلدها الأصلي.

 

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