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هـــاذشي بـزاف.. مــدير ثانوية و حارس عام يتحرشان جنسيا بأستاذات المؤسسة من ضمنهن أستاذة حامل (تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 17:04 هـــاذشي بـزاف.. مــدير ثانوية و حارس عام يتحرشان جنسيا بأستاذات المؤسسة من ضمنهن أستاذة حامل (تفاصيل صادمة) | مجتمع
هـــاذشي بـزاف.. مــدير ثانوية و حارس عام يتحرشان جنسيا بأستاذات المؤسسة من ضمنهن أستاذة حامل (تفاصيل صادمة)
تعرضت أستاذة تشتغل بإحدى الثانويات بالرماني منذ شهور قليلة لتحرش جنسي من طـرف مدير المؤسسة وحارس عام بنفس المؤسسة رفقة 3 أستاذات من نفس المؤسسة.

''شوف تيفي''

تعرضت أستاذة تشتغل بإحدى الثانويات بالرماني منذ شهور قليلة لتحرش جنسي من طـرف مدير المؤسسة وحارس عام بنفس المؤسسة رفقة 3 أستاذات من نفس المؤسسة.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بوثائق المشتكيات تستنكرن من خلالها هذه الممارسات الشنيعة التي تكررت عدة مرات من طرف المدير، والتي اعتبرتهن بـ''الذي لا يمت إلى المجال التربوي بصلة و يفتقد إلى أخلاقيات المهنة''، وأردفتن '' هذه التجاوزات الخطيرة دفعت بالأستاذات إلى رفع شكاية ضد كل من المدير والحارس العام على السواء وهو الأمر الذي لم يستسغه المدير ولا حارسه العام اللذان مارسا كل أنواع الضغط والعنف ضد الأستاذة، والتي هي بالمناسبة أستاذة متزوجة وحامل للتنازل عن القضية لكن الأستاذة رفضت رفضا مطلقا ...''

وأضــافت أن ''القضية أخذت مجراها القانوني وزارت مجموعة من اللجان المؤسسة للوقوف عند حيثيات الموضوع والاستماع إلى الأطراف المعنية، إلا أنه يبدو أن المدير واثق من نفسه وتوصلت الأستاذة بوثيقة إنذار مكتوب عليها(إثارة الانتباه) مع العلم أن الأستاذة لديها دلائل ملموسة وشهود تعرضن أيضا لابتزازات وتحرشات جنسية من نفس المتهمين تتبث تورط المدير وحارسه العام.

وجــذير بالذكر أن الاستاذة التي تعرضت للتحرش بشكل مستمر ومستفز على حد قولها تقدمت بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك معززة بإشهادات أستاذات أخريات في الموضوع.

 

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