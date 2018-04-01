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مثير وبالفيديو.. الحدادي جا يمثل على الحكم وفيصل فجر دخل فيه طول وعرض

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 15:29 مثير وبالفيديو.. الحدادي جا يمثل على الحكم وفيصل فجر دخل فيه طول وعرض | سبور
مثير وبالفيديو.. الحدادي جا يمثل على الحكم وفيصل فجر دخل فيه طول وعرض
شهدت مباراة فريق ديبورتيفو ألافيس أمام نادي خيتافي، مشادة كلامية مثيرة بين اللاعبين المغربيين منير الحدادي وفيصل فجر والتي انتهت بفوز ألافيس بهدفين دون رد برسم الجولة الحادية والثلاثين من الدوري

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

شهدت مباراة فريق ديبورتيفو ألافيس أمام نادي خيتافي، مشادة كلامية مثيرة بين اللاعبين المغربيين منير الحدادي وفيصل فجر والتي انتهت بفوز ألافيس بهدفين دون رد برسم الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وخلال الجولة الأولى وبالضبط في الدقيقة 14.00 تظاهر الحدادي بالسقوط داخل مربع العمليات مطالبا بركلة جزاء، ليتدخل فيصل فجر بقوة موجها انتقادات قوية للاعب المغربي الذي فضل منتخب إسبانيا عن منتخب بلاده كادت أن تنتهي بتبادل الضرب.

ومع انطلاق الشوط الثانى أحرز فيكتور لاكوارديا لاعب ديبورتيفو ألافيس الهدف الأول بالدقيقة 48، بينما أضاف الهدف الثانى اللاعب منير الحدادي بالدقيقة 75 من عمر المباراة.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب منير الحدادي فيصل فجر إسبانيا

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