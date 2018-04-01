استنفار عسكري وتحضيرات في هذه المدن بالصحراء المغربية ﻿

أفادت مصادر ''شوف تيفي'' من داخل الأقاليم الجنوبية، أن هناك إجراءات أمنية مشددة وتحركات إدارية بكل من السمارة والعيون وطرفاية تهيئاً لاجتماع أمني - عسكري رفيع المستوى سيحضره مسؤولون عسكريون وأمنيون

شـــوف تيفي:

أفادت مصادر "شوف تيفي" من داخل الأقاليم الجنوبية، أن هناك إجراءات أمنية مشددة وتحركات إدارية بكل من السمارة والعيون وطرفاية تهيئاً لاجتماع أمني - عسكري رفيع المستوى سيحضره مسؤولون عسكريون وأمنيون بمدينة السمار يوم الإثنين 9 أبريل 2018، مباشرة عَقِب الانتهاء من عقد الاجتماع الحكومي بمدينة العيون وأمناء الأحزاب مع منتخبي وأعيان الأقاليم الجنوبية.

وأضافت ذات المصادر، أن مدينة السمارة تعرف في هذه اللحظات إنزالا أمنيا وحملة نظافة واسعة، ووصول ثلاث شاحنات تابعة لإحدى شركات التموين المعروفة إلى مدينة السمارة .

هذا وشهدت قاعة بلدية بطرفاية صباح السبت 7 أبريل، دورة تكوينية في آليات الدفاع عن القضية الوطنية لفائدة 50 فاعل جمعوي من تأطير الوزير المنتدب المكلف بعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي.