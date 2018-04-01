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الرجاء يعود من زامبيا بفوز ثمين أمام زاناكو

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 15:02 الرجاء يعود من زامبيا بفوز ثمين أمام زاناكو | سبور
الرجاء يعود من زامبيا بفوز ثمين أمام زاناكو
تمكن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوز ثمين، أمام مضيفه نادي زاناكو الزامبي، بنتيجة هدفين دون رد، برسم سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

شوف سبور : رشيد محمودي

تمكن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوز ثمين، أمام مضيفه نادي زاناكو الزامبي، بنتيجة هدفين دون رد، برسم سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأضاع فريق الرجاء ثلاث فرص سانحة للتسجيل عن طريق كل من اللاعب محسين ياجور وعبد الإله الحافيظي في حين تألق الحارس الزنيتي في إنقاذ شباك القلعة الخضراء من هدف محقق.

وخلال الجولة الثانية أحرز محمود بنحليب أولى أهداف النسور في الدقيقة 68، ليعود زكرياء حدراف لإضافة الهدف الثاني في حدود الدقيقة 76.

ومعلوم أن المباراة قد أجريت على أرضية ملعب لوساكا تحت قيادة الحكم الإثيوبي تيسيما ويسا باملاك.

 

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