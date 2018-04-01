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بعد إشاعة ''الجنون'' .. وزارة التربية الوطنية توضح واقعة الإغماءات المتكررة لتلميذات ابن سينا

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 14:21 بعد إشاعة الجنون .. وزارة التربية الوطنية توضح واقعة الإغماءات المتكررة لتلميذات ابن سينا | مجتمع
بعد إشاعة ''الجنون'' .. وزارة التربية الوطنية توضح واقعة الإغماءات المتكررة لتلميذات ابن سينا
دخلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا على خط واقعة حالات الإغماء المتكررة التي تتعرض لها تلميذات يتابعن دراستهن بالثانوية الإعدادية ابن سينا بطاطا، حيث أصدرت بلاغا توضيحيا حول

''شوف تيفي''

 دخلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا على خط واقعة حالات الإغماء المتكررة التي تتعرض لها تلميذات يتابعن دراستهن بالثانوية الإعدادية ابن سينا بطاطا، حيث أصدرت بلاغا توضيحيا حول الموضوع، تؤكد من خلاله أنها تتتبع عن كثب وبتنسيق تام مع المصالح الجهوية و المركزية تطورات الموضوع، مضيفة أنها ستقوم بكل ما يلزم لكي تستعيد المعنيات عافيتهم.

وكانت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت، أمس الجمعة، مقطعا لشريط فيديو، يوثق لتعرض تلميذات لحالات إغماء وسط الفصل الدراسي، بعد دخولهن في حالة هيستيرية.

وأوضحت المصادر أن الأمر يتعلق بتلميذات تدرسن في مؤسسة ابن سينا بجماعة القصبة بمنطقة أقا بطاطا، حيث تفاجأ أستاذ بإقدامهن على الصراخ بشكل غريب، قبل تعرضهن للإغماء.

هـــذا وقد تسببت هذه الواقعة في موجة هلع بين عائلات التلميذات وأيضا الأطر التربوية بالمؤسسة المذكورة، خاصة أن حالات الإغماء بدأت تتكرر، منذ بداية شهر مارس الماضي، دون أن تحدد الأسباب وراء ذلك.

وجدير بالذكر أنه وأمام هذا الوضع، كثرت الإشاعات حول سبب هذه الإغماءات، حيث أرجعتها بعض الجهات إلى تناول التلميذات لبعض ''المواد''، في حين تحدثت جهات أخرى عن وجود ''الجن'' بالمؤسسة التعليمية، ما أثار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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