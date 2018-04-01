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عاجل ورسميا.. المنتخب المغربي يخوض ثلاث مباريات قوية استعدادا للمونديال

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 13:40 عاجل ورسميا.. المنتخب المغربي يخوض ثلاث مباريات قوية استعدادا للمونديال | سبور
عاجل ورسميا.. المنتخب المغربي يخوض ثلاث مباريات قوية استعدادا للمونديال
يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، ثلاث مباريات ودية قوية معظمها بسويسرا قبل التوجه لخوض مونديال روسيا 2018.

" شوف سبور"

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، ثلاث مباريات ودية قوية معظمها بسويسرا قبل التوجه لخوض مونديال روسيا 2018.

وكشف الموقع الرسمي للجامعة، أن المنتخب المغربي سيواجه كلا من منتخب أوكرانيا وسلوفاكيا وأستونيا في إطار برنامج التحضيرات للمونديال.

وفيما يلي تواريخ المباريات :
المباراة الأولى:
المغرب # أوكرانيا: 30 ماي 2018 بسويسرا
المباراة الثانية:
المغرب # سلوفاكيا: 4 يونيو 2018 بسويسرا
المباراة الثالثة:
المغرب # استونيا: 9 يونيو 2018 بـ "تالين" عاصمة إستونيا

شوف سبور؛ المغرب؛ المنتخب المغربي؛ كأس العالم 2018

‫شوف تيفي

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عاجل ورسميا.. المنتخب المغربي يخوض ثلاث مباريات قوية استعدادا للمونديال شوف سبور يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثلاث مباريات ودية قوية معظمها بسويسرا قبل التوجه لخوض مونديال روسيا 2018. وكشف الموقع الرسمي للجامعة أن المنتخب المغربي سيواجه كلا من منتخب أوكرانيا وسلوفاكيا وأستونيا في إطار برنامج التحضيرات للمونديال. وفيما يلي تواريخ المباريات : المباراة الأولى: المغرب أوكرانيا: 30 ماي 2018 بسويسرا المباراة الثانية: المغرب سلوفاكيا: 4 يونيو 2018 بسويسرا المباراة الثالثة: المغرب استونيا: 9 يونيو 2018 بـ تالين عاصمة إستونيا شوف سبور المغرب المنتخب المغربي كأس العالم 2018

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