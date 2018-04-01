صــادم وبالفيــديو.. برلماني يعتدي على شخص بالضرب داخل مقر عمله ﻿

تداولت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي ''فسيبوك'' فيديــو يوثق لاعتداء شخص على رجل بمقر عمله بأحد فنادق الناظور .

"شــوف تيفي"

تداولت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك" فيديــو يوثق لاعتداء شخص على رجل بمقر عمله بأحد فنادق الناظور .

وحسب ما أشارت إليه مصادر إعلامية محلية فالفيديــو الذي تبلغ مدته ست دقائق ومسجل بكاميرا الفندق بتاريخ 30 مارس 2018، على الساعة 1:30، انشر أمس الجمعة على نطاق واسع ، ويعود لنائب برلماني سابق حاول احتجاز رجل يدعى (ع.ش) داخل الفندق وبعد مقاومته تراجع عن فكرة احتجازه وأحــكم قبضته عليه ثم شرع في توجيه ضربات متتالية له نحو وجهه ورأسه دون رحمة أو شفقة خاصة، إلى أن أسقطه أرضا وأغمي عليه.

وأضــافت ذات المصادر أن سيارة الإسعاف عملت على نقله إلى المستشفى الحسني بالناظور لتلقى الإسعافات الأولية واحتفظ به في جناح العناية المركزة .