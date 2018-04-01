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انفراد.. الجامعة ممفاكاش مع حسبان وستحيله على لجنة الأخلاقيات مباشرة بعد عودته من فرنسا

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 12:37 انفراد.. الجامعة ممفاكاش مع حسبان وستحيله على لجنة الأخلاقيات مباشرة بعد عودته من فرنسا | سبور
انفراد.. الجامعة ممفاكاش مع حسبان وستحيله على لجنة الأخلاقيات مباشرة بعد عودته من فرنسا
علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، اليوم السبت، أن لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستحدد موعدا جديدا قبل اتخاذ قرار تأديبي في حق سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي

" شوف سبور" : رشيد محمودي

علمت " شوف سبور" من مصادر موثوق بها، اليوم السبت، أن لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستحدد موعدا جديدا قبل اتخاذ قرار تأديبي في حق سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي بسبب تأجيل إجراء الجمع العام الاستثنائي، مؤكدة حتى ولو قام بتقديم استقالته بشكل رسمي فلابد له من المرور أمام لجنة الأخلاقيات.

وأفادت ذات المصادر، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توصلت برسالة اعتذار من سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي باسم النادي لعدم مثوله أمام لجنة الأخلاقيات بحجة تواجده بالديار الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الرجاء سيعقد الجمع العام الاستثنائي يوم 13 من شهر أبريل الجاري والذي سيعرف انتخاب لجنة مؤقتة يرأسها محمد أوزال الرئيس السابق للنسور لتسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء الجامعة سعيد حسبان

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