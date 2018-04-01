غيابات وازنة تضرب الرجاء قبل مباراة زاناكو ﻿

يواجه فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مضيفه زاناكو الزامبي اليوم السبت بداية من الساعة 2 بعد الزوال برسم ذهاب سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بغيابات وازنة تمس الخطوط الدفاعية

" شوف سبور"

يواجه فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مضيفه زاناكو الزامبي اليوم السبت بداية من الساعة 2 بعد الزوال برسم ذهاب سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بغيابات وازنة تمس الخطوط الدفاعية للنادي.

وستعرف المباراة غياب ثلاثة من أبرز اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة خلال منافسات البطولة الاحترافية ويتعلق الأمر بكل من محمد أولحاج بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراته الأخيرة أمام الفتح الرباطي إضافة إلى إسماعيل بلمعلم وعادل كاروشي لعدم إدراج اسميهما ضمن اللائحة الإفريقية.

ومن المنتظر أن يشرك غاريدو المدافع بدر بانون بعد أن خاض حصصه التدريبية على أرضية ملعب لوساكا بشكل عادي رفقة المجموعة.