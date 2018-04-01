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رسميا.. برنامج زيارة الاتحاد الدولي للمدن المغربية المرشحة لاحتضان مونديال 2026

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 10:57 رسميا.. برنامج زيارة الاتحاد الدولي للمدن المغربية المرشحة لاحتضان مونديال 2026 | سبور
رسميا.. برنامج زيارة الاتحاد الدولي للمدن المغربية المرشحة لاحتضان مونديال 2026
كشفت لجنة ''طاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، عن موعد زيارتها للمغرب لتقييم الملاعب التي من المنتظر أن تستقبل نهائيات كأس العالم 2026.

" شوف سبور"

كشفت لجنة "طاسك فورس" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، عن موعد زيارتها للمغرب لتقييم الملاعب التي من المنتظر أن تستقبل نهائيات كأس العالم 2026.

وقررت اللجنة زيارة مدينة مراكش من 16 إلى 17 أبريل، قبل زيارتها لمدينة أكادير يومي 17 و 18 أبريل، لتنتقل فيما بعد إلى مدينة طنجة، يومي 18 و19 أبريل، وستختتم اللجنة عملها بزيارة مدينة الدار البيضاء في 19 من الشهر الجاري، إذ ستزور ملعب مركب محمد الخامس.

ومن المنتظر أن تضع اللجنة تقريرا حول النقاط التي ستكون حاسمة في تأهل المغرب إلى مرحلة التصويت لمعرف الملف الذي سيفوز باحتضان مونديال 2026.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب طاسك فورس ملف ترشيح المغرب كأس العالم 2026 الدار البيضاء فيفا

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