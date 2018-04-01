رئيس نادي أوروبي يوقف 18 لاعبا بعد خساراتهم في الدوري الأوروبي ﻿

قام رئيس نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، برونو دي كارفاليو، بإيقاف 18 لاعبا بعد انتقادات وجهوها له في بيان مشترك، حيث عبروا فيه عن استيائهم من رئيس النادي بعدما هاجمهم عقب هزيمة الفريق من أتليتيكو

"شوف سبور"

قام رئيس نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، برونو دي كارفاليو، بإيقاف 18 لاعبا بعد انتقادات وجهوها له في بيان مشترك، حيث عبروا فيه عن استيائهم من رئيس النادي بعدما هاجمهم عقب هزيمة الفريق من أتليتيكو مدريد الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي بهدفين نظيفين.

ورد برونو دي كارفاليو على بيان اللاعبين برسالة نشرها عبر حسابه الخاص بموقع فيسبوك، قائلا : "إن هؤلاء اللاعبين تم إيقافهم في الحال وسوف يخضعون للعقوبات من قبل النادي.

وأضاف: "طفح الكيل من تصرفات هؤلاء اللاعبين المدللين الذين لا يحترمون أحدا"، وفق ما ذكره موقع سبورت 360 الرياضي الإماراتي.

وأردف: "هؤلاء اللاعبون المدللون يظنون أنهم سيهربون بأفعالهم تلك لكن هذه المرة نفد صبري تجاه أولئك الذين يعتقدون أنهم فوق النادي وفوق أية انتقادات".

وتضم قائمة اللاعبين الموقوفين قائد الفريق روي باتريسيو، وويليام كارفاليو، وباتاجليا، ودومبيا، وفابيو كونتراو، إضافة إلى 13 لاعبا آخرين.