دراســة تحـذر من مناديل الأطفال المبللـة ..وهـــاعلاش ﻿

حذر علماء في دراسة حديثة، الآباء من استخدام مناديل الأطفال للعناية بأبنائهم الرضع، وطالبوهم بالاستعاضة عن ذلك بالغسل بالماء والصابون، وذلك للحد من خطر الحساسية الغذائية لدى الأطفال.

"شــوف تيفي"

حذر علماء في دراسة حديثة، الآباء من استخدام مناديل الأطفال للعناية بأبنائهم الرضع، وطالبوهم بالاستعاضة عن ذلك بالغسل بالماء والصابون، وذلك للحد من خطر الحساسية الغذائية لدى الأطفال.

وكشفت دراسة حديثة نشرت مؤخرا في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، عن وجود علاقة بين تلف الجلد لدى الأطفال وعدم تحملهم تناول بعض الأطعمة، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أن الطفل الذي يعاني بالفعل من مشكلات جينية تتعلق بالامتصاص الجلدي، يمكن أن تزيد لديه مخاطر التعرض لمسببات الحساسية الغذائية عند استخدام المناديل المبللة بالمواد الكيميائية، حسب ما أورده موقع قناة "سكاي نيوز عربي".

وتعاني المملكة المتحدة من أعلى معدلات انتشار أمراض الحساسية في العالم، ويعتقد أن حوالي 8 بالمئة من الأطفال البريطانيين يعانون من حساسية غذائية، بحسب الصحيفة.

وقال البروفيسور كوك ميلز، الذي قاد فريق الدراسة، "إن الأطفال الرضع قد لا تكون لديهم مسببات الحساسية الغذائية عند الولادة، لكنهم يكتسبون هذه الحساسية عبر جلودهم".

هـــذا ونصح البروفيسور ميلز الآباء والأمهات بالحد من استخدام مناديل الرضع التي تترك الصابون على الجلد، وقال: "اشطف الصابون بالماء كما اعتدنا على القيام بذلك منذ سنوات".