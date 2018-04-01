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هياكل حزب بنعبد الله على فوهة بركان وخروقات تستنفر قيادين بالحزب

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 10:03 هياكل حزب بنعبد الله على فوهة بركان وخروقات تستنفر قيادين بالحزب | بوليتيك
هياكل حزب بنعبد الله على فوهة بركان وخروقات تستنفر قيادين بالحزب
أصدر حزب ''الكتاب'' الذي يقوده نبيل بنعد الله الوزير المغضوب عليه على خلفية تعثر منارة المتوسط قرارً تأديبيا في حق قيادي بنفس الحزب، وهو أحد أعضاء اللجنة المركزية، وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر

شوف تيفي

أصدر حزب "الكتاب" الذي يقوده نبيل بنعد الله الوزير المغضوب عليه على خلفية تعثر منارة المتوسط قرارً تأديبيا في حق قيادي بنفس الحزب، وهو أحد أعضاء اللجنة المركزية، وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر المزمع عقده أيام 12-13- 14 ماي المقبل ببوزنيقة.

ويتعلق قرار تجميد العضوية بالمستشار الجماعي محمد أمنون على أثر خروجه للعلن وانتقاد ممارسات بعض القياديين في صفوف الحزب، وكان آخرها اللقاء الذي نظمه الحزب بأكادير بحضور الأمين العام ووزير الصحة الحالي.

وقال أمنون المستشار الجماعي بإفران الصغير لـ "شوف تيفي" أن هذا القرار لا يرتكز على دعائم قانونية وأنه باطل والمراد منه هو إخراس الأصوات المنددة بالظلم والحكرة .

وتابع عضو اللجنة المركزية في حديثه لـ "شوف تيفي" موضحاً، أن المادة التي تم إصدار قرار التجميد بها غير صحيحة الأجرأة، وهي المادة 61 من القانون الأساسي للحزب التي تخص الإجراءات التي يتم اتخاذها في حق المسؤولين عن القطاعات الموازية مثل الحزب، أو مكتب إقليمي، جهوي..

وأوضح محمد أمنون أنه غير مسؤول عن أي قطاع من القطاعات، مستنكرا كذلك الطريقة التي صيغ بها الإخبار بقرار تجميد العضوية، والذي يتنافى مع قوانين الحزب وأخلاقياته، بحيث تم ذكر إسم محمد أمنون مجرداً من كل صفاته داخل الحزب وهو ما اعتبره "مكراً وتدليساً" وخاصة بعدما أسقطوا عنه حتى توصيف "الرفيق".

ويشار، أن حزب التقدم والاشتراكية يعرف غليان داخلي بسبب خلافات حامية الوطيس، يشنها تياران معارضان تحت اسم "الحركة التصحيحة" وحركة "قادمون" ضد الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب التقدم و الاشتراكية حزب خلافات حركة تصحيحية

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