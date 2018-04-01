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بيكيه يخبر سواريز أنه يملك رقماً مميزاً رفقة الأوروغواي

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 10:01 بيكيه يخبر سواريز أنه يملك رقماً مميزاً رفقة الأوروغواي | سبور
بيكيه يخبر سواريز أنه يملك رقماً مميزاً رفقة الأوروغواي
أكد لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، أن منتخب بلاده لم يخسر أي مباراة في كأس العالم عندما كان يلعب معه ، حيث لم يشارك في جميع المباريات التي خسرتها الأوروغواي.

"شوف سبور"

 أكد لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، أن منتخب بلاده لم يخسر أي مباراة في كأس العالم عندما كان يلعب معه ، حيث لم يشارك في جميع المباريات التي خسرتها الأوروغواي.

 وكشف سواريز في تصريحات أدلى بها لصحيفة أوروغويانية، أن زميله جيرارد بيكيه ، هو من أخبره بهذه المعلومة لكونه خبير بالأرقام والإحصائيات، مضيفا أنه لم يكن يعرف شيئاً عن هذه الإحصائية المثيرة للاهتمام.

 وصرح معبرا عن إعجابه بذلك : " أشعر بالحماس والثقة عندما أدركت أن الفريق لا يخسر بكأس العالم عندما أكون متواجداً في الملعب".

ويذكر أن منتخب الأوروغواي يوجد في المجموعة الأولى بكأس العالم التي تضم أيضاً منتخبات مصر، السعودية وروسيا، وهي من أسهل المجموعات في البطولة بحسب وجهة نظر الكثيرين.

 

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شوف سبور المغرب الأوروغواي برشلونة سواريز كأس العالم جيرارد بيكيه

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