خاص.. هذه هي القناة الوحيدة التي ستبث مباراة الرجاء وزاناكو ﻿

تتجه أنظار متابعي كرة القدم، اليوم السبت، صوب ملعب لوساكا بزامبيا، لمشاهدة المباراة القوية لفريق الرجاء البيضاوي أمام نادي زاناكو الزامبي برسم ذهاب سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

" شوف سبور " : رشيد محمودي

تتجه أنظار متابعي كرة القدم، اليوم السبت، صوب ملعب لوساكا بزامبيا، لمشاهدة المباراة القوية لفريق الرجاء البيضاوي أمام نادي زاناكو الزامبي برسم ذهاب سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسيكون بإمكان محبي القلعلة الخضراء متابعة اللقاء على القناة الزامبية ZNBC المتواجدة على القمر الصناعي نايلسات بتردد 3765، معدل الترميز 5000، معامل الخطأ 3/4، علما أن المباراة لن يتم بثها على القنوات المغربية.

ومعلوم أن المباراة ستجرى بداية من الساعة 14.00، كما أنها ستعرف حضورا جماهيريا لا بأس به من طرف الجماهير الرجاوية التي حجت إلى زامبيا لتقديم الدعم للاعبين.