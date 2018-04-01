تــرامب يُـوجه ضربة موجعة للمهاجرين غير الشرعيين ﻿

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، مذكرة يأمر فيها بإنهاء سياسة ''الاحتجاز والإفراج'' التي كان يتم بموجبها إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين إلى حين النظر في شأنهم في جلسة للمحكمة.

شــــوف تيفي:

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، مذكرة يأمر فيها بإنهاء سياسة "الاحتجاز والإفراج" التي كان يتم بموجبها إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين إلى حين النظر في شأنهم في جلسة للمحكمة.

وفي إطار المذكرة، طلب ترامب من وزير الدفاع، جيم ماتيس، تقديم قائمة بالمنشآت العسكرية التي قد تستخدم في احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق الإجراءات الحدودية وحث الكونغرس على تبني قوانين أشد.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "قوانين الحدود لدينا ضعيفة للغاية لكنها قوية للغاية في المكسيك وكندا. يتعين على الكونغرس أن يغير هذه القوانين المرتبطة بفترة أوباما وقوانين أخرى الآن. سوف نتخذ إجراء قويا اليوم".

وأصدر الرئيس الأمريكي تعليماته بنشر قوات من الحرس الوطني عند الحدود مع المكسيك في مسعى لمحاربة الهجرة غير الشرعية، قائلا ان الوضع وصل إلى "مرحلة الأزمة."

وفي مذكرة نصت على اتخاذ هذا الإجراء، قال ترامب إن "الفوضى التي مازالت متواصلة على حدودنا الجنوبية تتعارض بشكل أساسي مع سلامة وأمن وسيادة الشعب الأمريكي."