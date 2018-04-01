السجن للاعب معروف بالبطولة الوطنية قام بإبتزاز رئيس حسنية أكادير و هدده بالقتل ﻿

قضت المحكمة الإبتدائية بأكادير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق لاعب سابق لحسنية أكادير إثر تهديده لرئيس النادي بالقتل وإبتزازه له.

شــــوف تيفي:أكادير:أحمد الهلالي

قضت المحكمة الإبتدائية بأكادير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق لاعب سابق لحسنية أكادير إثر تهديده لرئيس النادي بالقتل وإبتزازه له.

وحسب ما كشف عنه "الحبيب سيدينو"، في ندوة صحفية عقدها الفريق لتسليط الضوء على مستجدات كتيبة المدرب "كاموندي"، فإن إدارة الحسنية إبان فترة "عبد الهادي السكتيوي" تعاقدت مع لاعب قادم من مدينة الدار البيضاء لمدة موسمين، غير أن أداء اللاعب لم يقنع المدرب، ليقرر عدم الإعتماد عليه في أي مقابلة رسمية يخوضها الفريق ،وظل يتدرب طوال مدة سنة مع توصله براتبه الشهري بشكل عادي إسواة بباقي زملائه اللاعبين بإستثناء عدم إستفادته من تعويضات المردودية على إعتباره أنه لم يلعب ولو دقيقة رفقة الفريق كما جاء على لسان الرئيس.

وأشار "سيدينو" أنه بعد مرور مدة سنة على تواجد اللاعب السالف الذكر مع الحسنية وعدم إستفادة الفريق منه بأي شكل من الأشكال إرتأت إدارة النادي الدخول مع المعني بالأمر في مفاوضات من أجل فسخ عقده، وهو ما تم التوصل له بعد مشاورات عسيرة إستفاد منها اللاعب من كل مستحقاته المالية ليغادر مدينة أكادير.

وأضاف رئيس حسنية أكادير، أن اللاعب لم تمر على مغادرته للفريق سوى أشهر قليلة حتى بدأ في الإتصال به معبرا له عن الظلم والإجحاف الذي تسببت له فيه الحسنية،وعدم رضاه عن المقدار المالي الذي توصل به،مبديا في نفس الوقت عن مروره بمشاكل عائلية وضائقة مالية، وطلب منه مده ببعض المال لتجاوز هذه الظروف العصيبة التي يمر منها وهو ما تم بالفعل يقول الرئيس.

وأوضح "سيدينو"، أن اللاعب ظل لفترات عديدة يعاود الإتصال مطالبا بمبالغ مالية،ترسل له كلما طلب ذلك من باب الإنسانية وتقديرا لظروفه، غير أن الأمر بدأ يزداد حدة وأصبح مسترسلا، ليتقرر التوقف عن مده بالمبالغ التي يطالب بها.

وبعد توقف الرئيس من مده بالمال الذي يحتاجه، لجأ اللاعب إلى الإتصال برئيس الفريق وسبه وشتمه مع التهديد بالقتل، لتتطور الأمور إلى الهجوم عليه بمقر عمله بمدينة أكادير، وهي الخطوة التي دفعت به إلى إشعار المصالح الأمنية، ورفع دعوى قضائية ضده، حيث جرى إعتقاله.

هذا، وبعد تفجر هذه القضية المثيرة، تدخلت بعض الأطراف والوجوه الرياضية المعروفة في الساحة الكروية الوطنية على رأسهم رئيس ودادية المدربين "ماندوزا" لإجبار "سيدينو" على التنازل للاعب وإقرار الصلح، فتم الإفراج عن الموقوف والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ.