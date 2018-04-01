صــور صادمة لتلميذة عريانة تهز الواتساب وهذا ما قام به رجال الحموشي بأحــفير ﻿

صـــور عارية لتلميذة تبلغ من العمر 19 هزت تطبيق الواتساب، حيث تعرضت للإبتزاز والتهديد بواسطة الرسائل القصيرة عبر الهاتف بعد تداول صور لها في وضعيات مخلة بالحياء عبر ''الواتساب'' بين صفوف تلاميذ

شـــوف تيفي:

صـــور عارية لتلميذة تبلغ من العمر 19 هزت تطبيق الواتساب، حيث تعرضت للإبتزاز والتهديد بواسطة الرسائل القصيرة عبر الهاتف بعد تداول صور لها في وضعيات مخلة بالحياء عبر "الواتساب" بين صفوف تلاميذ ثانوية النهضة.

و بعدما تقدمت بشكاية في الموضوع،اعتقلت مصالح الأمن بأحفير يوم أمس الجمعة،شابا متهما بتصوير الفتاة وشرع في ابتزازها بنشر الصور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "الوتساب" قصد إرغامها على ممارسة الجنس معه.

وبعد الاستماع إليه تم وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث والتحقيق في انتظار تقديمه على النيابة العامة.