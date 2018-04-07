بالصور.. جمهور الرجاء حاضر بقوة بزامبيا لمساندة فريقه أمام زاناكو ﻿

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صور الجماهير الرجاوية التي حلت بزامبيا لمساندة فريقها أمام نادي زاناكو الزامبي في مباراة ذهاب سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صور الجماهير الرجاوية التي حلت بزامبيا لمساندة فريقها أمام نادي زاناكو الزامبي في مباراة ذهاب سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

ويخوض فريق الرجاء مباراته القوية بداية من الساعة 14.00 زوالا من يومه السبت على أرضية ملعب لوساكا تحت قيادة الحكم الإثيوبي تيسيما ويسا باملاك.

وسيحظى فريق الرجاء البيضاوي بدعم جماهيري لابأس به من طرف مشجعيه الذين حلوا بزامبيا على أمل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى الدار البيضاء لتعويض الهزيمة الأخيرة التي تلقاها بمركب محمد الخامس أمام فريق الفتح الرباطي برسم منافسات البطولة الاحترافية.