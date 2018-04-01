خاص.. هذه حقيقة عبارة '' على سلامتك أنت طالق'' للبطل محمد ربيعي ﻿

كشفت مصادر موثوق بها، أن القضاء لم يحسم بعد في دعوى الطلاق التي رفعها محمد ربيعي البطل المغربي في رياضة الملاكمة ضد زوجته إيمان، مؤكدا أن طلاقهما لم يحسم فيه بعد رسميا من طرف القضاء المغربي.

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كشفت مصادر موثوق بها، أن القضاء لم يحسم بعد في دعوى الطلاق التي رفعها محمد ربيعي البطل المغربي في رياضة الملاكمة ضد زوجته إيمان، مؤكدا أن طلاقهما لم يحسم فيه بعد رسميا من طرف القضاء المغربي.

وأفادت ذات المصادر، أن ربيعي لا علاقة له بالصورة التي نسبت إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المرفقة بعبارة " على سلامتك أنت طالق "، موضحة أن القضاء لم يقل كلمته في القضية بعد بحيث أن الجلسة القادمة ستجرى يوم 10 من شهر ماي المقبل.

ومعلوم أن ربيعي قد عقد قرانه على زوجته إيمان شهر يناير 2016 في حفل بهيج جمع العائلة والأصدقاء وأثمر إنجاب أول مولود لهما قبل أن يقررا الانفصال عن بعضهما .