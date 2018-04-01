 عاجل: زيارة لأمناء الأحزاب للعيون في اجتماع مستعجل مع أعيان الجهات الجنوبية ﻿
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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

عاجل: زيارة لأمناء الأحزاب للعيون في اجتماع مستعجل مع أعيان الجهات الجنوبية

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 07:03 عاجل: زيارة لأمناء الأحزاب للعيون في اجتماع مستعجل مع أعيان الجهات الجنوبية | مجتمع
عاجل: زيارة لأمناء الأحزاب للعيون في اجتماع مستعجل مع أعيان الجهات الجنوبية
أفادت مصادر سياسية جيدة الإطلاع بالشأن الجهوي بالأقاليم الجنوبية لـ ''شوف تيفي''، أن مدينة العيون ستعرف زيارة جماعية لأمناء الأحزاب السياسية وتمثيليات عن مؤسسات حكومية وشخصيات دبلوماسية، في زيارة

شوف تيفي:

أفادت مصادر سياسية جيدة الإطلاع بالشأن الجهوي بالأقاليم الجنوبية لـ ''شوف تيفي''، أن مدينة العيون ستعرف زيارة جماعية لأمناء الأحزاب السياسية وتمثيليات عن مؤسسات حكومية وشخصيات دبلوماسية، في زيارة تهم الإطلاع على أهم تطورات ملف الصحراء المغربية والتي تنطلق يوم غد الأحد 8أبريل 2018 .

وأضافت ذات المصادر أن يوم الاثنين 9أبريل 2018 من المزمع أن يعرف انعقاد اجتماع موسع لأمناء الأحزاب السياسية والوفد المغربي بقصر المؤتمرات بالعيون.

وكشفت مصادر ''شوف تيفي'' أنه من المبرمج أن اللقاءات ستركز على أعيان ومنتخبي الجهات الجنوبية، لتدارس النقاط الهامة في قضية الوحدة الترابية قصد التعبئة الوطنية عن قرب، وكذا آخر التطورات التي عرفتها المنطقة العازلة شرقا بالصحراء المغربية، وإصدار ''بيان العيون'' كرسالة صريحة لخصوم الوحدة الترابية، وإشعار الأمم المتحدة بمسؤولياتها إزاء التجاوزات.

‫شوف تيفي

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زيارة لأمناء الأحزاب للعيون في اجتماع مستعجل مع أعيان الجهات الجنوبية

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