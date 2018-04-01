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حضيو راسكم.. الأمطار تطل من جديد بعد أيام دافئة

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 03:24 حضيو راسكم.. الأمطار تطل من جديد بعد أيام دافئة | مجتمع
حضيو راسكم.. الأمطار تطل من جديد بعد أيام دافئة
حسب آخر توقعات مديرية الأرصاد الجوية، سيكون يوم غد السبت على موعد مع الأمطار بعد الجو المتقلب السائد في عدد من مناطق المملكة.

شوف تيفي:

حسب آخر توقعات مديرية الأرصاد الجوية، سيكون يوم غد السبت على موعد مع الأمطار بعد الجو المتقلب السائد في عدد من مناطق المملكة.

وتتوقع مديرية الأرصاد ابتداءا من يوم غد السبت (7 أبريل)، جوا غائما مصحوبا بأمطار وزخات رعدية في عدد من مناطق المملكة، خصوصا في طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة والرحامنة والحوز وتادلة والسايس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والمرتفعات.

وتتوقع المديرية أيضا، مرور سحب في السواحل الوسطى وسوس مصحوبة بأمطار متفرقة، على أن تهب الرياح قوية من القطاع الشمالي في الأقاليم الجنوبية وفي المنطقة.الشرقية، وجنوبية غربية في الجنوب الشرقي، ومعتدلة من القطاع الغربي في باقي المناطق.

‫شوف تيفي

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توقعات مديرية الأرصاد الجوية

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