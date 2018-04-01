 مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حضيو راسكم.. الأمطار تطل من جديد بعد أيام دافئة | مجتمع

حضيو راسكم.. الأمطار تطل من جديد بعد أيام دافئة

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب! | مجتمع

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب!

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق | مجتمع

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية

مؤلم.. بعد غرق شباب في الجزائر.. البحرية الاسبانية تنتشل جثة شاب مغربي آخر وها فين | دولي

مؤلم.. بعد غرق شباب في الجزائر.. البحرية الاسبانية تنتشل جثة شاب مغربي آخر وها فين

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة | مجتمع

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة | مجتمع

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة

مثير..الأمن يقتحم مقر بارون كبير ديال الشراب المصنوع من الشريحة وها أشنو لقاو عندو بالفقيه بن صالح | مجتمع

مثير..الأمن يقتحم مقر بارون كبير ديال الشراب المصنوع من الشريحة وها أشنو لقاو عندو بالفقيه بن صالح

فيديو : هكذا رد محمد الماغودي بقوة على رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ بعد استفزازته للملف المونديالي المغربي | بووز

فيديو : هكذا رد محمد الماغودي ''بقوة'' على رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ بعد استفزازته للملف

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب!

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 02:39 مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب! | مجتمع
مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب!
تحت عنوان '' نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب''، كشفت وسائل إعلام جزائرية، أمس الخميس، عن تحول الخندق الفاصل بين الترابين الجزائري والمغربي على الشريط الحدودي الغربي للبلاد على تراب ولاية تلمسان إلى

''شوف تيفي''

تحت عنوان '' نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب''، كشفت وسائل إعلام جزائرية، أمس الخميس، عن تحول الخندق الفاصل بين الترابين الجزائري والمغربي على الشريط الحدودي الغربي للبلاد على تراب ولاية تلمسان إلى ما يشبه النهر الاصطناعي، بفعل التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة منذ الشتاء الماضي.

وأوضح موقع ''الخبر'' الجزائري أن هذا النهر الاصطناعي زاد متاعب المهربين بفعل تواجد المياه بالخندق بالمنطقة الفاصلة بين الحدود المغربية الجزائرية.

وأشار الموقع المذكور إلى أن سكان المنطقة الغربية للجزائر، أشاروا إلى إمكانية استغلال مياه هذا النهر في السقي الفلاحي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المنطقة الغربية الجزائر النهر الاصطناعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حضيو راسكم.. الأمطار تطل من جديد بعد أيام دافئة | مجتمع

حضيو راسكم.. الأمطار تطل من جديد بعد أيام دافئة

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق | مجتمع

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة | مجتمع

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة | مجتمع

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ملخص باريـس سـان جيـر مان وسانـت اييتيران 1-1 تعادل في الوقت القاتل | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

ملخص باريـس سـان جيـر مان وسانـت اييتيران 1-1 تعادل في الوقت القاتل

الفنانة فاطمة خير بعد استبعادها عن برنامج لالة العروسة تتالق بفوازير رمضان 2018 | قنوات أخرى

الفنانة فاطمة خير بعد استبعادها عن برنامج لالة العروسة تتالق بفوازير رمضان 2018

شاهد الراقصة مايا ترقص على انغام أغنية ثلاث دقات | قنوات أخرى

شاهد الراقصة مايا ترقص على انغام أغنية ثلاث دقات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة روما الإيطالي في إياب دوري أبطال أوروبا | قنوات أخرى

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة روما الإيطالي في إياب دوري أبطال أوروبا

﻿

آخر المستجدات

حضيو راسكم.. الأمطار تطل من جديد بعد أيام دافئة | مجتمع
منذ 2 ساعات

حضيو راسكم.. الأمطار تطل من جديد بعد أيام دافئة

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب! | مجتمع

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب!

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق | مجتمع

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.