مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب! ﻿

تحت عنوان '' نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب''، كشفت وسائل إعلام جزائرية، أمس الخميس، عن تحول الخندق الفاصل بين الترابين الجزائري والمغربي على الشريط الحدودي الغربي للبلاد على تراب ولاية تلمسان إلى

''شوف تيفي''

تحت عنوان '' نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب''، كشفت وسائل إعلام جزائرية، أمس الخميس، عن تحول الخندق الفاصل بين الترابين الجزائري والمغربي على الشريط الحدودي الغربي للبلاد على تراب ولاية تلمسان إلى ما يشبه النهر الاصطناعي، بفعل التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة منذ الشتاء الماضي.

وأوضح موقع ''الخبر'' الجزائري أن هذا النهر الاصطناعي زاد متاعب المهربين بفعل تواجد المياه بالخندق بالمنطقة الفاصلة بين الحدود المغربية الجزائرية.

وأشار الموقع المذكور إلى أن سكان المنطقة الغربية للجزائر، أشاروا إلى إمكانية استغلال مياه هذا النهر في السقي الفلاحي.