 مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب! | مجتمع

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب!

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق | مجتمع

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية

مؤلم.. بعد غرق شباب في الجزائر.. البحرية الاسبانية تنتشل جثة شاب مغربي آخر وها فين | دولي

مؤلم.. بعد غرق شباب في الجزائر.. البحرية الاسبانية تنتشل جثة شاب مغربي آخر وها فين

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة | مجتمع

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة | مجتمع

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة

مثير..الأمن يقتحم مقر بارون كبير ديال الشراب المصنوع من الشريحة وها أشنو لقاو عندو بالفقيه بن صالح | مجتمع

مثير..الأمن يقتحم مقر بارون كبير ديال الشراب المصنوع من الشريحة وها أشنو لقاو عندو بالفقيه بن صالح

فيديو : هكذا رد محمد الماغودي بقوة على رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ بعد استفزازته للملف المونديالي المغربي | بووز

فيديو : هكذا رد محمد الماغودي ''بقوة'' على رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ بعد استفزازته للملف

خطــير..اعتقال بيدوفيل بمنطقة مولاي رشيد كان يغتصب الأطفال داخل حمام شعبي و يوثق جرائمه بالفيديو | مجتمع

خطــير..اعتقال بيدوفيل بمنطقة مولاي رشيد كان يغتصب الأطفال داخل حمام شعبي و يوثق جرائمه بالفيديو

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 01:32 مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق | مجتمع
مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق
في سابقة،أصدرت دار الإفتاء المصرية أمس الخميس فتوى بتحريم لعبة الحوت الأزرق، التي تطلب ممن يشاركون فيها اتباع بعض الأوامر والتحديات التي تنتهي بهم إلى الانتحار، وهو ما وقع فيه الكثير من المراهقين

شوف تيفي

في سابقة،أصدرت دار الإفتاء المصرية أمس الخميس فتوى بتحريم لعبة الحوت الأزرق، التي تطلب ممن يشاركون فيها اتباع بعض الأوامر والتحديات التي تنتهي بهم إلى الانتحار، وهو ما وقع فيه الكثير من المراهقين مؤخرا، بالعديد من دول العالم.

وجاءت فتوى التحريم هاته حسب ما أوردته صحيفة الأحداث المغربية الصادرة غدا الجمعة عقب انتحار ابن النائب البرلماني المصري حمدي الفخراني، وخلفت لعبة الحوت الأزرق العديد من الضحايا من المراهقين حول العالم.

وقد أشارت إحصائيات كون مئات المراهقين أغلبهم فتيات لقوا حتفهم نتيجة إدمانهم على هذه اللعبة، وحتى الذين نجوا من الانتحار دخلوا في حالة هستيريا واكتئاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب مجتمع شوف تيفي لعبة الحوت الأزرق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب! | مجتمع

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب!

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة | مجتمع

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة | مجتمع

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة

مثير..الأمن يقتحم مقر بارون كبير ديال الشراب المصنوع من الشريحة وها أشنو لقاو عندو بالفقيه بن صالح | مجتمع

مثير..الأمن يقتحم مقر بارون كبير ديال الشراب المصنوع من الشريحة وها أشنو لقاو عندو بالفقيه بن صالح

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..السيارات العتيقة تجوب واحات المنطقة الجنوبية في رالي فريد من نوعه | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..السيارات العتيقة تجوب واحات المنطقة الجنوبية في رالي فريد من نوعه

مـــوعدكم مع الضحك في أول مهرجان بالمغرب تحتضنه الدارالبيضاء في هذا التاريخ | خارج البلاطو

مـــوعدكم مع الضحك في أول مهرجان بالمغرب تحتضنه الدارالبيضاء في هذا التاريخ

جامعة لقجع توجه رسالة ثانية اليوم إلى الفيفا بخصوص تنظيم كأس العالم 2026 وهذا مضمونها‎ | قنوات أخرى

جامعة لقجع توجه رسالة ثانية اليوم إلى "الفيفا" بخصوص تنظيم كأس العالم 2026 وهذا مضمونها‎

شاب مغربي صــريح..ها علاش الرجال المغاربة كيبغيو يتزوجو بعيالات ماشي ذكيات | خارج البلاطو

شاب مغربي صــريح..ها علاش الرجال المغاربة كيبغيو يتزوجو بعيالات ماشي ذكيات

﻿

آخر المستجدات

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب! | مجتمع
منذ 11 دقيقة

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب!

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق | مجتمع

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية

مؤلم.. بعد غرق شباب في الجزائر.. البحرية الاسبانية تنتشل جثة شاب مغربي آخر وها فين | دولي

مؤلم.. بعد غرق شباب في الجزائر.. البحرية الاسبانية تنتشل جثة شاب مغربي آخر وها فين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.