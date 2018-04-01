مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق ﻿

في سابقة،أصدرت دار الإفتاء المصرية أمس الخميس فتوى بتحريم لعبة الحوت الأزرق، التي تطلب ممن يشاركون فيها اتباع بعض الأوامر والتحديات التي تنتهي بهم إلى الانتحار، وهو ما وقع فيه الكثير من المراهقين

شوف تيفي

في سابقة،أصدرت دار الإفتاء المصرية أمس الخميس فتوى بتحريم لعبة الحوت الأزرق، التي تطلب ممن يشاركون فيها اتباع بعض الأوامر والتحديات التي تنتهي بهم إلى الانتحار، وهو ما وقع فيه الكثير من المراهقين مؤخرا، بالعديد من دول العالم.

وجاءت فتوى التحريم هاته حسب ما أوردته صحيفة الأحداث المغربية الصادرة غدا الجمعة عقب انتحار ابن النائب البرلماني المصري حمدي الفخراني، وخلفت لعبة الحوت الأزرق العديد من الضحايا من المراهقين حول العالم.

وقد أشارت إحصائيات كون مئات المراهقين أغلبهم فتيات لقوا حتفهم نتيجة إدمانهم على هذه اللعبة، وحتى الذين نجوا من الانتحار دخلوا في حالة هستيريا واكتئاب.