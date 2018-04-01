 المنتخب الوطني النسوي يتعادل إيجابا مع المنتخب الايفواري ﻿
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المنتخب الوطني النسوي يتعادل إيجابا مع المنتخب الايفواري

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 01:27 المنتخب الوطني النسوي يتعادل إيجابا مع المنتخب الايفواري | سبور
المنتخب الوطني النسوي يتعادل إيجابا مع المنتخب الايفواري
المنتخب الوطني النسوي يتعادل إيجابا مع المنتخب الايفواري

''شوف سبور ''

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، بنتيجة هدف لمثله، في المباراة التي جمعته مساء يومه الجمعة بالمنتخب الايفواري، إطار ذهاب الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية غانا 2018.

وكان منتخب كوت ديفوار سباقا للتسجيل في هذه المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط، في الدقيقة 53 عن طريق اللاعبة كوليبالي فاتو من ضربة جزاء، قبل أن تتمكن العناصر الوطنية من تعديل النتيجة في الدقيقة 67 بواسطة اللاعبة غزلان شباك.

ويذكر أن مباراة الإياب ستجرى يوم الثلاثاء 10 أبريل الجاري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي النسوي المنتخب الايفواري كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية

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