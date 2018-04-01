مؤلم.. بعد غرق شباب في الجزائر.. البحرية الاسبانية تنتشل جثة شاب مغربي آخر وها فين ﻿

تمكنت البحرية الاسبانية، صباح اليوم الجمعة، من انتشال جثة مهاجر سري بالقرب من ساحل مدينة طريفة، رصدتها عناصر البحرية وهي تطفو فوق سطح الماء، فتم انتشالها ونقلها إلى ميناء طريفة بجنوب إسبانيا.

شوف تيفي

تمكنت البحرية الاسبانية، صباح اليوم الجمعة، من انتشال جثة مهاجر سري بالقرب من ساحل مدينة طريفة، رصدتها عناصر البحرية وهي تطفو فوق سطح الماء، فتم انتشالها ونقلها إلى ميناء طريفة بجنوب إسبانيا.

وكشفت مصادر محلية أن عناصر البحرية الإسبانية لم تستطع تحديد هوية الجثة إن كانت لمهاجر من دول جنوب الصحراء أو لمهاجر مغربي نتيجة الضرر الذي تعرضت له بسبب بقائها بالماء مدة طويلة.

وقالت مصادر إعلامية إسبانية، أن الضحية يرجح أنه لقي حتفه غرقا منذ مدة طويلة، ومن غير المستبعد أن يكون من المهاجرين التطوانيين الذين لقوا حتفهم مؤخرا.