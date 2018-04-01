 خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
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خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 01:12 خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة | مجتمع
خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة
اهتزت مدينة المحمدية على كارثة بطلها شاب ثلاثيني، أقدم على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات داخل روض بنواحي مدينة المحمدية، حسب ما كشف عنه مصدر مطلع.

شوف تيفي

اهتزت مدينة المحمدية على كارثة بطلها شاب ثلاثيني، أقدم على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات داخل روض بنواحي مدينة المحمدية، حسب ما كشف عنه مصدر مطلع.

وأضافت المصادر ذاتها لـ''شوف تيفي'' أن المشتبه فيه الوحيد لحدود كتابة هذا الخبر تربطه علاقة وطيدة بصاحبة الروض حيث اعتاد على زيارتها، وهو ما قد يكشف عنه كوارث أخرى لا قدر الله.

من جهة أخرى فقد تم نقل زوال الأربعاء الماضي طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات بعد محاولة اغتصابه من طرف أحد الأشخاص في منزل يوجد بحي( السوق القديم ) خلف بناية المحكمة الابتدائية بالمحمدية، إلى مستعجلات المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء وهو في حالة جد خطيرة جراء إصابته برضوض وكدمات في أطراف من جسده وبالأخص في البطن، حسب ما كشفته مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مستشفى مولاي عبدالله بالمحمدية احتفظ بطفل آخر في نفس السن تقريبا من أجل إخضاعه لكشوفات وفحوصات جراء تعرضه بدوره لاعتداء من طرف نفس الشخص على مستوى رجله.

هذا وقد هرعت مختلف الوحدات الأمنية وممثلي السلطات المحلية وأعوان السلطة المحلية إلى مستشفى مولاي عبدالله بالمحمدية، لمعرفة كل الحقائق حول أسباب وظروف الاعتداء الذي تعرض له الطفلان،فيما انتقلت عناصر من الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية الى المنزل الذي شهد الحادث للوقوف على كل الملابسات المحيطة بهذا الاعتداء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بيدوفيلي طفلة روض أمن مستشفى

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