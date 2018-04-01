مثير..الأمن يقتحم مقر بارون كبير ديال الشراب المصنوع من الشريحة وها أشنو لقاو عندو بالفقيه بن صالح ﻿

حجزت العناصر الأمنية يومه الجمعة بالفقيه بنصالح كميات كبيرة من مسكر ماء الحياة والشريحة المجففة والمعدة والجاهزة للتقطير، قدرت بخمس أطنان من الشريحة و500 لتر من ماء الحياة ودراجة نارية و4 دراجات

شوف تيفي

حجزت العناصر الأمنية يومه الجمعة بالفقيه بنصالح كميات كبيرة من مسكر ماء الحياة والشريحة المجففة والمعدة والجاهزة للتقطير، قدرت بخمس أطنان من الشريحة و500 لتر من ماء الحياة ودراجة نارية و4 دراجات هوائية، و22 بوطاغاز وستة براميل من الحجم الكبير و100 كلغ من مسحوق السنيدة وسبع كوكوت ومعدات أخرى، بسوق السبت بالفقيه بنصالح.

وحسب مصادر محلية فإن عناصر من الفرقة الأمنية المختصة بمحاربة المخدرات بمفوضية الشرطة سوق السبت قامت بمطاردة المروج ولم تتمكن من إعتقاله، لكن تم اعتقال أحد معاونيه الرئيسيين.

وتتميز المنطقة بتضاريسها الوعرة، حيث مكنت خبرة البارون من الاختفاء بسرعة بمساعدة معاونيه ومخبريه، حيث حررت مذكرة وطنية للبحث عن ''البزناس'' الخطير من أجل القبض عليه في أقرب وقت ممكن.