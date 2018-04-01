 خطــير..اعتقال بيدوفيل بمنطقة مولاي رشيد كان يغتصب الأطفال داخل حمام شعبي و يوثق جرائمه بالفيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب! | مجتمع

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب!

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق | مجتمع

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية

مؤلم.. بعد غرق شباب في الجزائر.. البحرية الاسبانية تنتشل جثة شاب مغربي آخر وها فين | دولي

مؤلم.. بعد غرق شباب في الجزائر.. البحرية الاسبانية تنتشل جثة شاب مغربي آخر وها فين

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة | مجتمع

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة | مجتمع

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة

مثير..الأمن يقتحم مقر بارون كبير ديال الشراب المصنوع من الشريحة وها أشنو لقاو عندو بالفقيه بن صالح | مجتمع

مثير..الأمن يقتحم مقر بارون كبير ديال الشراب المصنوع من الشريحة وها أشنو لقاو عندو بالفقيه بن صالح

فيديو : هكذا رد محمد الماغودي بقوة على رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ بعد استفزازته للملف المونديالي المغربي | بووز

فيديو : هكذا رد محمد الماغودي ''بقوة'' على رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ بعد استفزازته للملف

خطــير..اعتقال بيدوفيل بمنطقة مولاي رشيد كان يغتصب الأطفال داخل حمام شعبي و يوثق جرائمه بالفيديو | مجتمع

خطــير..اعتقال بيدوفيل بمنطقة مولاي رشيد كان يغتصب الأطفال داخل حمام شعبي و يوثق جرائمه بالفيديو

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

خطــير..اعتقال بيدوفيل بمنطقة مولاي رشيد كان يغتصب الأطفال داخل حمام شعبي و يوثق جرائمه بالفيديو

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 00:34 خطــير..اعتقال بيدوفيل بمنطقة مولاي رشيد كان يغتصب الأطفال داخل حمام شعبي و يوثق جرائمه بالفيديو | مجتمع
خطــير..اعتقال بيدوفيل بمنطقة مولاي رشيد كان يغتصب الأطفال داخل حمام شعبي و يوثق جرائمه بالفيديو
تمكن رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم من القبض على بيدوفيل خمسيني متهم بهتك عرض قاصر.

شوف تيفي:

تمكن رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم من القبض على بيدوفيل خمسيني متهم بهتك عرض قاصر.

وحسب''مصدر ''شوف تيفي'' بمنطقة مولاي رشيد فإن التفاصيل تعود إلى أن أم الطفل القاصر شكت في تصرفات طفلها الغريبة إذ لاحظت تغيرات جذرية في تحركاته مما اضطرها إلى مراقبته حيث وجدت سرواله مضرجا بالدماء مضيفا أنه بعد عدة محاولات من الأم لاستنطاق طفلها البالغ من العمر 11 سنة ومعرفة سر الدماء المتواجدة بسرواله أخبرها أنه وقع ضحية بيدوفيلي خمسيني يأتي أمام المؤسسة التي يدرس بها ويستدرجه و يستفرد به لمدة خمسة عشرة دقيقة بشكل يومي ويقوم بهتك عرضه في الخلاء أو يأخذه إلى أحد الحمامات الشعبية.

وصرح المصدر ذاته أنه و مباشرة بعد معرفتها لتفاصيل الجريمة الشنعاء التي تعرض لها طفلها توجهت والدة الضحية للمصالح الأمنية بالمنطقة و عمدت إلى تحرير شكاية في الموضوع تفاعل معها رجال الأمن بشكل صارم وسريع حيث قاموا بعمل بحث ميداني على المتهم وقاموا بإلقاء القبض عليه ليتضح فيما بعد أنه من ذوي السوابق العدلية حيث سبق اعتقاله لنفس الجريمة لمدة 4 سنوات.

وأشار نفس المصدر إلى أن والدة الضحية أكدت أن المتهم كان يوثق جرائمه بالفيديو حسب ما كشفه طفلها و أن هناك العديد من الأطفال كانوا يتعرضون لهتك عرضهم من طرف نفس المجرم البيدوفيلي حيث كان المتهم يغريهم بدراهم قليلة.

ويشار إلى انه تم وضع البيدوفيلي تحت الحراسة النظرية قصد تعميق البحث قبل تقديمه إلى النيابة العامة .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اعتقال بيدوفيل بمنطقة مولاي رشيد كان يغتصب الأطفال داخل حمام شعبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب! | مجتمع

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب!

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق | مجتمع

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة | مجتمع

خطير هاذشي بزاف..بيدوفيلي يغتصب طفلة داخل روض وآخر يحاول اغتصاب طفلين مرة واحدة في المحمدية وهذه هي التفاصيل الصادمة

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة | مجتمع

هادو مخلاو حتا حاجة.. التهريب يطال الثعابين المغربية نحو الصين من طرف مافيا خطيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..السيارات العتيقة تجوب واحات المنطقة الجنوبية في رالي فريد من نوعه | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..السيارات العتيقة تجوب واحات المنطقة الجنوبية في رالي فريد من نوعه

مـــوعدكم مع الضحك في أول مهرجان بالمغرب تحتضنه الدارالبيضاء في هذا التاريخ | خارج البلاطو

مـــوعدكم مع الضحك في أول مهرجان بالمغرب تحتضنه الدارالبيضاء في هذا التاريخ

جامعة لقجع توجه رسالة ثانية اليوم إلى الفيفا بخصوص تنظيم كأس العالم 2026 وهذا مضمونها‎ | قنوات أخرى

جامعة لقجع توجه رسالة ثانية اليوم إلى "الفيفا" بخصوص تنظيم كأس العالم 2026 وهذا مضمونها‎

شاب مغربي صــريح..ها علاش الرجال المغاربة كيبغيو يتزوجو بعيالات ماشي ذكيات | خارج البلاطو

شاب مغربي صــريح..ها علاش الرجال المغاربة كيبغيو يتزوجو بعيالات ماشي ذكيات

﻿

آخر المستجدات

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب! | مجتمع
منذ 11 دقيقة

مثير..نهر اصطناعي بين الجزائر والمغرب!

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق | مجتمع

مُــثير..بعد حصدها أرواح العديد من الأطفال..فتوى تُحـــرم لعبة الحوث الأزرق

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك

الجـــزائر تتحمل مسؤولية ثابتة في نزاع الصحراء المغربية

مؤلم.. بعد غرق شباب في الجزائر.. البحرية الاسبانية تنتشل جثة شاب مغربي آخر وها فين | دولي

مؤلم.. بعد غرق شباب في الجزائر.. البحرية الاسبانية تنتشل جثة شاب مغربي آخر وها فين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.