خطــير..اعتقال بيدوفيل بمنطقة مولاي رشيد كان يغتصب الأطفال داخل حمام شعبي و يوثق جرائمه بالفيديو ﻿

تمكن رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم من القبض على بيدوفيل خمسيني متهم بهتك عرض قاصر.

شوف تيفي:

تمكن رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم من القبض على بيدوفيل خمسيني متهم بهتك عرض قاصر.

وحسب''مصدر ''شوف تيفي'' بمنطقة مولاي رشيد فإن التفاصيل تعود إلى أن أم الطفل القاصر شكت في تصرفات طفلها الغريبة إذ لاحظت تغيرات جذرية في تحركاته مما اضطرها إلى مراقبته حيث وجدت سرواله مضرجا بالدماء مضيفا أنه بعد عدة محاولات من الأم لاستنطاق طفلها البالغ من العمر 11 سنة ومعرفة سر الدماء المتواجدة بسرواله أخبرها أنه وقع ضحية بيدوفيلي خمسيني يأتي أمام المؤسسة التي يدرس بها ويستدرجه و يستفرد به لمدة خمسة عشرة دقيقة بشكل يومي ويقوم بهتك عرضه في الخلاء أو يأخذه إلى أحد الحمامات الشعبية.

وصرح المصدر ذاته أنه و مباشرة بعد معرفتها لتفاصيل الجريمة الشنعاء التي تعرض لها طفلها توجهت والدة الضحية للمصالح الأمنية بالمنطقة و عمدت إلى تحرير شكاية في الموضوع تفاعل معها رجال الأمن بشكل صارم وسريع حيث قاموا بعمل بحث ميداني على المتهم وقاموا بإلقاء القبض عليه ليتضح فيما بعد أنه من ذوي السوابق العدلية حيث سبق اعتقاله لنفس الجريمة لمدة 4 سنوات.

وأشار نفس المصدر إلى أن والدة الضحية أكدت أن المتهم كان يوثق جرائمه بالفيديو حسب ما كشفه طفلها و أن هناك العديد من الأطفال كانوا يتعرضون لهتك عرضهم من طرف نفس المجرم البيدوفيلي حيث كان المتهم يغريهم بدراهم قليلة.

ويشار إلى انه تم وضع البيدوفيلي تحت الحراسة النظرية قصد تعميق البحث قبل تقديمه إلى النيابة العامة .