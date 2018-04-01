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دراسة مثيرة بخصــوص طعام المُدخنين

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 00:30 دراسة مثيرة بخصــوص طعام المُدخنين | مجتمع
دراسة مثيرة بخصــوص طعام المُدخنين
كشفت دراسة جديدة أن المدخنين، يستهلكون كميات أكبر من السعرات الحرارية لكل غرام من الطعام مقارنة بغير المدخنين أو الذين أقلعوا عنه.

''شوف تيفي''

كشفت دراسة جديدة أن المدخنين، يستهلكون كميات أكبر من السعرات الحرارية لكل غرام من الطعام مقارنة بغير المدخنين أو الذين أقلعوا عنه.

وحسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' يومه الجمعة، فقد أجرى العلماء دراسة، نشرتها مؤخرا مجلة ''BMC Public Health''، أكدوا من خلالها أن كثافة الطاقة في الطعام الذي يستهلكه الإنسان تعتمد على معطى مهم يتمثل إن كان مدخنا أم لا.

أشارت القناة الروسية أن المدخنين، يستهلكون حوالي 2.02 سعرة حرارية لكل غرام من الطعام، أما غير المدخنين فيستهلكون 1.79 سعرة حرارية لكل غرام، مبرزة أن الأخصائيين ينصحون المدخنين بالاهتمام بجودة الطعام الذي يتناولونه، لأنهم يأكلون أقل من غيرهم بشكل عام.

‫شوف تيفي

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