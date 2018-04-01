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سابقة.. بعد ترحاله السياسي بين 3 أحزاب..تفويض 29 مليار لمسؤول معزول قضائيا

بتاريــخ : 7 أبريل 2018 / 00:24 سابقة.. بعد ترحاله السياسي بين 3 أحزاب..تفويض 29 مليار لمسؤول معزول قضائيا | بوليتيك
سابقة.. بعد ترحاله السياسي بين 3 أحزاب..تفويض 29 مليار لمسؤول معزول قضائيا
في سابقة هي الأولى من نوعها قرر عمدة الرباط تفويض تتبع مسار صفقات بأزيد من 29 مليار سنتيم لمستشار جماعي، تم عزله بحكم قضائي بعد تورطه في الترحال السياسي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حسب ما

شوف تيفي

في سابقة هي الأولى من نوعها قرر عمدة الرباط تفويض تتبع مسار صفقات بأزيد من 29 مليار سنتيم لمستشار جماعي، تم عزله بحكم قضائي بعد تورطه في الترحال السياسي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حسب ما كشفته يومية ''المساء'' في عددها الصادر غد السبت.

وأضافت المصادر ذاتها أن حالة من الاستغراب تسود أوساط عدد من المستشارين، الذين اعتبروا أن قرار العمدة ينطوي على عبث واضح واستهتار بالقانون، بعد إسناد تفويض النظافة إلى نائبه محمد بولحسن، الذي وجد نفسه في وقت لاحق أمام دعوى قضائية رفعها ضده الأمين العام السابق لحزب الحمامة صلاح الدين مزوار، بعد قيامه في آخر لحظة بالتخلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي جاء إليه قادما من الحركة الشعبية، بعد فشله في الحصول على تزكيته لخوض غمار الانتخابات التشريعية، قبل أن يقرر الالتحاق بحزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه وفشل في الحصول على مقعد برلماني، ليبقى حاليا دون أي انتماء.

‫شوف تيفي

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برلمان عمدة الرباط حزب تفويض

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