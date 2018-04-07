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بالفيديو والصور.. هادشي خطير.. دار مشقوقة وسط المدينة القديمة والناس خايفبن طيح عليهم والمسؤولين في دار غفلون

بتاريــخ : 6 أبريل 2018 / 23:14 بالفيديو والصور.. هادشي خطير.. دار مشقوقة وسط المدينة القديمة والناس خايفبن طيح عليهم والمسؤولين في دار غفلون | مجتمع
بالفيديو والصور.. هادشي خطير.. دار مشقوقة وسط المدينة القديمة والناس خايفبن طيح عليهم والمسؤولين في دار غفلون
عاد شبح تصدع المنازل بدرب ''الجران'' بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء إلى الواجهة بعدما دق أحد سكان المنطقة ناقوس الخطر، حيث أظهر فيديو لمنزل يقطن فيه أهله متصدعا وبه شقوق خطيرة، قد تتسبب في انهياره

شوف تيفي

عاد شبح تصدع المنازل بدرب ''الجران'' بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء إلى الواجهة بعدما دق أحد سكان المنطقة ناقوس الخطر، حيث أظهر فيديو لمنزل يقطن فيه أهله متصدعا وبه شقوق خطيرة، قد تتسبب في انهياره في أية لحظة.

ويعد هذا الدرب بالمدينة القديمة بالدار البيضاء أحد أقدم الأحياء القريبة من الميناء، والتي تحوي عددا من المنازل التي توجد في حالة جد سيئة، وعودة الأمطار قد تعجل في انهيارها وتحدث عندئذ الفاجعة، لا قدر الله.

يأتي هذا في ظل تخادل المسؤولين عن التدخل في هذه الأحياء على الأقل وضع عدد من الآلات التي تحد شيئا ما من الكارثة، وإخلاء السكان إلى أماكن تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المدينة القديمة حي دار الدار البيضاء

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